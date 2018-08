El PSG y el Valencia CF ultiman el traspaso de Guedes

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, compareció ante los medios de comunicación apenas 3 horas antes de que trascendiera que el acuerdo entre el club y el Atlético de Madrid para el traspaso de Kevin Gameiro al club de Mestalla estaba cerrado. Pero sus palabras, y su semblante, transmitían que algo sabía. No sólo en lo que respecta al fichaje del delantero francés, sino a la incorporación inminente de Gonçalo Guedes. «Estoy muy contento, pues ayer (por el sábado) todos vivimos una experiencia extraordinaria en Mestalla, una gran victoria ante un gran rival europeo. El equipo demostró que ya está preparado para competir al máximo nivel, pero vamos a reforzar más. En pocos días vamos a reforzar más», dijo consciente de que, efectivamente, la llegada de Guedes está muy cerca.

Según informó ayer Radio Montecarlo, el acuerdo entre el Valencia CF y el PSG está casi finiquitado. Según el medio francés, el futbolista portugués no llegaría traspasado a Mestalla, sino en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria. El Valencia CF había ofrecido 40 millones de euros por el jugador y ahí, en esa situación, se habían quedado las negociaciones, a la espera de algún otro equipo entrase en la puja. Una vez cerrado el mercado de fichajes de la Premier, el propio Marcelino reconoció el viernes que la opción de que Guedes volviese al Valencia CF sólo dependía de su salida del PSG. La idea del PSG, al parecer, es ceder otra vez al jugador y obtener un buen rédito por él a final de verano. Y, en el caso de que el Valencia CF no pudiese pagar por sus servicios o decidiese no contar con él, recuperar a un valor seguro, tratándose de un futbolista de 21 años en plena emergencia. En caso de que el Valencia CF se lo quedase y lo vendiese posteriormente, el PSG se llevaría un porcentaje de la venta. Salvo sorpresas, la llegada de Guedes a València es cuestión de horas, de días como mucho. Marcelino lo espera el estreno de Liga ante el Atlético.