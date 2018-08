Más de 5.000 firmas exigen que el «speaker» de Mestalla use el valenciano

Una petición para que el Valencia CF vuelva a utilizar el valenciano en los partidos de Mestalla lleva recogidas más de 5.00o firmas en pocas horas. La iniciativa es de la plataforma denominada «Que el Valencia CF no renuncie a la llengua pròpia dels valencians» en Change.org como reacción a la supresión del idioma propio en el acto de presentación de la plantilla el pasado sábado en el estadio valencianisya.

Tras 24 años del uso de la lengua propia en Mestalla, el Valencia CF prescindió de su utilización en el citado acto. Como ya informó Levante-EMV el pasado sábado, la entidad ha decidido no contar con el speaker José Manuel Parra y sustituirlo por Manuel Más, periodista que trabaja en Valencia CF Radio, quien a partir de ahora combinará su labor en la emisora con la función de locutor en los partidos que el club dispute en casa.

Para sorpresa de una buena parte de los asistentes, los comentarios a pie de campo fueron íntegramente en castellano, cuando Parra utilizaba el valenciano, al igual que hacía cuando también animaba los encuentros del Valencia Basket en la Fonteta.

Fuentes del Valencia CF argumentaron que se alternará el castellano y el valenciano en los partidos en Mestalla, aunque en la presentación no se utilizó la lengua vernácula. Valencia CF Radio sí retransmite los partidos en valenciano en la voz de Josep Rovira.

La lengua valenciana se asentó como idioma de comunicación del club de Mestalla con la entrada de Paco Roig como presidente, en 1994. Pero fue su precursor, Arturo Tuzón, el que comenzó a darle fuerza tras años de olvido.

Una buena parte del valencianismo también ve otro signo de arrinconamiento del vale

nciano en la canción del Centenario, Un sentimiento eterno, escrita y cantada en castellano, en contra del himno oficial Amunt València compuesto por Sánchez Torrella, precisamente en 1994, cuando Tuzón, nacido en el pueblo castellonense de Montán, todavía llevaba las riendas de la entidad.

Hay muchas voces que piden el uso del valenciano. «El dueño no es valenciano. Como el club ya no es nuestro, sino de un señor de Singapur, que tiene todos mis respetos porque sin él seguramente no existiría, se están olvidando nuestras raíces. Y una de ellas es tener el valenciano presente. El Amunt València también está prácticamente olvidado. Mucha culpa de todo esto es nuestro, porque somos muy meninfots», explica Pablo Sánchez Torrella, compositor del himno oficial del club.

«Vaya por delante que desde nuestra condición de castellano parlantes, queremos un speaker e himno en valenciano. Decir que el único patrimonio que le queda al Valencia es el valenciano es desconocer la grandeza e historia de este club», publica en Twitter Mestallidos, uno de los tuiteros más reconocibles del valencianismo.