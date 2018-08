Guedes, Rodrigo y Zaza, las piezas que le faltan al puzzle

Los delanteros Rodrigo Moreno, Simone Zaza y Gonçalo Guedes se presentan en este momento como las últimas piezas importantes a encajar para que el Valencia complete el puzzle de su plantilla para la temporada 2018-2019.

A falta de cinco días para el primer partido de Liga, el del lunes en Mestalla ante el Atlético de Madrid, y tras los tres fichajes realizados en los tres últimos días, el futuro de esos futbolistas transformará, salvo sorpresas, el triángulo que ahora componen en el círculo final de la plantilla definitiva.

El pasado viernes, Marcelino García Toral, entrenador del club de Mestalla, afirmó que al Valencia le faltaban cuatro jugadores de ataque y en apenas tres días han llegado tres de esos hombres de ataque, el belga Michy Batshuayi, el francés Kevin Gameiro y el hispano-ruso Denis Cheryshev, con lo que el 75 por ciento del objetivo está cubierto.

Por ello, el punto de atención, por motivos muy diferentes, se centra en Rodrigo, Zaza y Guedes, los dos primeros futbolistas del Valencia, y Guedes, del París Saint Germain.

Sus circunstancias no son comparables, ya que Rodrigo es el atacante más importante que en la actualidad tiene el Valencia, pero también un jugador por el que suspira Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, quien lo llevó al Mundial de Rusia.

Rodrigo tiene una cláusula de rescisión en su contrato de 120 millones de euros, pero nadie descarta que sea posible su salida por un cifra sensiblemente menor en función de las necesidades del club de Mestalla para satisfacer su "fair play" financiero y la capacidad del club madrileño para poder contratarle.

Muy diferente es la situación de Simone Zaza, un delantero mucho más valorado por la afición que por el entrenador, cuya salida ha estado cerca de producirse, pero que todavía no se ha concretado.

Zaza todavía no se ha marchado a pesar de que hay cuatro atacantes (Rodrigo, Santi Mina, Gameiro y Batshuayi) que a día de hoy están por delante del italiano en la lista de preferencias del técnico.

El número de clubes que han aparecido en las listas de aspirantes a contratarle es amplio, pero a quince días del cierre del mercado estival, nadie ha dado el paso definitivo.

Gonçalo Guedes es la tercera pieza de la trama. Tras haber jugado como cedido el año pasado en el club de Mestalla, la voluntad, tanto del director general, Mateu Alemany, como del entrenador, es volver a contar con él.

Desde el principio del verano, el Valencia señaló que nada se fraguaría a corto plazo y aunque el jugador no cuenta en el club parisino, su llegada no se ha concretado, ni como fichado, ni como cedido por un año más, posibilidad que no se descarta.

Así y al margen de algunos detalles como la salida de Nacho Gil o la concreción del papel que jugará el joven Uros Racic, el bloque parece definido a la espera de las guindas del pastel, que no serán figuras decorativas, sino elementos clave para un año con tres competiciones y la obligación de volver a ser cuarto.

Los porteros son Neto y Jaume Doménech, mientras que Piccini es el lateral derecho con opciones en ese puesto para el central Vezo y hasta para el centrocampista Daniel Wass.

Marcelino cuenta con cuatro centrales (Paulista, Garay, Murillo y Diakhaby) al tiempo que los valencianos Gayá y Lato son los laterales zurdos.

Soler, Parejo, Kondogbia y, cuando se recupere Coquelin, están llamados a pilotar la nave valencianista, con Ferrán Torres y Cheryshev en las bandas y Gameiro, Batshuayi y Santi Mina en ataque, al margen de lo que ocurra con Rodrigo, Zaza y Guedes.