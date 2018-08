Cheryshev: "En 2017 me fui porque el Valencia CF no me hizo ninguna oferta"

El futbolista del Valencia CF Denis Cheryshev ha asegurado esta mañana, durante su presentación ante los medios de comunicación, que en 2017 se marchó del equipo de Mestalla porque sólo tuvo una oferta del Villarreal. "¿Qué pasó? Yo sólo tuve la oferta del Villarreal, ninguna del Valencia CF", ha explicado.

Cheryshev ha vivido su segunda presentación como jugador del Valencia CF en 1 año y medio, en ambos casos como cedido. El futbolista, destacado en el Mundial de Rusia con 4 goles, asegura que llega en muy buen estado físico, después de las dudas que dejó en su primera etapa en el Valencia CF con las lesiones. "Me falta un poco porque he tenido menos vacaciones. Pero estoy muy fuerte y espero ser un jugador mejor que antes. Personalmente he cambiado algunas cosas como la alimentación y cosas personales. Cuando salí del Valencia CF me operé de la pierna y ya no tuve más problemas", ha recordado.

El centrocampista zurdo, que en principio llega para ser suplente de Gonçalo Guedes, recalcó la importancia que ha tenido el entrenador del Valencia CF, Marcelino, para su incorporación. "Marcelino es un tipo muy exigente. Te saca lo mejor que llevas dentro".