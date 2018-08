Marcelino saca pecho por Rodrigo y Guedes

Bien por convicción o estrategia, con el mercado de fichajes en su fase decisiva, ayer Marcelino García Toral se permitió sacar pecho respecto a las dos grandes incógnitas que penden en la planificación del Valencia CF, como son el fichaje definitivo de Gonçalo Guedes y la continuidad de Rodrigo Moreno. Ambos jugadores son capitales para el entrenador y a ambos les ve con muchas posibilidades de vestir la zamarra del Centenario a partir del 31 de agosto.

Respecto a Rodrigo, Marcelino fue un paso más allá de la reiterada versión oficiosa del club de la cláusula. Se refirió a los 120 millones, pero añadió la confianza en que «absolutamente» el jugador se vaya a quedar. «¿Hay muchas posibilidades de que se vaya a ir al Madrid por petición de Lopetegui?», fue la pregunta que provocó una réplica directa: «Tendrías que preguntárselo a Lopetegui. No la puedo responder yo. Lo que sí que te puedo responder desde aquí es que creo que se va a quedar, absolutamente. Lo veo convencido, ilusionado, motivado y el Madrid si quiere a Rodrigo... hay una cláusula. Y bueno, ahí veremos».

El Valencia CF tiene la certeza de que el futbolista será muy selectivo con las ofertas que lleguen y se conoce la predilección personal de Lopetegui por un delantero al que ya tuvo en las categorías inferiores de la selección y al que llevó al último Mundial de Brasil. No obstante, hay dudas de que el Real Madrid ejecute la clásula o, en su defecto, ofrezca una suma muy elevada (superior a los 80 millones), al ser la clase de operaciones que el Real Madrid destina para nombres muy mediáticos que satisfacen a Florentino Pérez. El perfil de Rodrigo, en este caso, méritos deportivos aparte, no se ajusta al de una celebridad.



Acelerón por Guedes

Del mismo modo, Marcelino, esbozando una media sonrisa cómplice en su respuesta, ve al Valencia en la «pole» para acabar fichando a un Guedes cada vez más marginado en el París Saint Germain: «Tenemos una buena plantilla como ya he comentado otras veces. Estoy muy satisfecho, tomamos los caminos adecuados para intentar formar una plantilla de alto nivel. El trabajo de Mateu, Pablo y el apoyo de Anil y Peter Lim fue fundamental. En cuanto a Guedes, comentamos que si el futbolista iba a salir del PSG teníamos muchas posibilidades. Como parece que va a salir, tal como es el proceder del PSG, tenemos muchas posibilidades (sonríe) pero no sé si se va a confirmar o no hasta que no esté firmado».