Un apetito de cien años

«Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer», cantaba el polifacético Ovidi Montllor. Y con ese apetito (un hambre centenaria), el valencianismo y su equipo parecen decididos a consumir desde el inicio los cien años de vuelo del murciélago. El partido inaugural del campeonato fue todo un ejemplo. Los 46.147 espectadores que acudieron a Mestalla se entregaron con una atmósfera más propia de una final de Copa, y se vieron correspondidos por un equipo que, además de un plan bien definido, desborda ilusión, y plantó cara a un rival que viene de ser campeón europeo. La temporada pasada el Valencia solo pudo dispararle dos veces al Atlético en 180 minutos. Ayer, en solo 20, ya había probado en cuatro ocasiones (aunque con la mira desviada) a la portería de Oblak.

El Centenario también supone un test colectivo, para el equipo, seguidores e incluso el entorno periodístico, de calmar las ansias, de saber medir los adjetivos. No ha sido este un club especialmente hábil a la hora de digerir expectativas veraniegas altas, o de controlar su propio entusiasmo, por mucho que en este proyecto la confianza en el éxito esté más que fundamentada. Algunos años históricos, como las ligas de 1971 o la de 2002, se gestaron casi desde el silencio, hasta pillar desprevenidos al resto en primavera. Keep calm, por favor. El cuarto puesto es el suelo y el cielo, como apunta lleno de razón Marcelino.

El duelo de ayer sirve de examen para dominar las emociones. Después de un buen inicio, el Atlético enfriaba la caldera de Mestalla con el tanto de Correa, pero el golpe no hizo entrar al Valencia en la improvisación. Es un conjunto con las ideas claras y una fe robusta. No merecía perder y no varió el plan, hasta encerrar al Atlético en la segunda parte y empatar con el gol de Rodrigo, la viga maestra en la que descansa este equipo. Su tanto fue de bandera, con control de pecho y voleón rabioso. Coronaba así otro partido excelso, con esos giros, controles y regates. Qué feliz noticia es para el Valencia que, de momento, el radar de Florentino Pérez no vea al hispano-brasileño como una «celebrity» que merezca el pago de cláusulas millonarias. Y llegado el caso habría que ver la postura del jugador, al que se ve (y no es postureo) identificadísidimo con el club.

Aunque el tanto del empate volvió a reactivar al Atlético, las notas en el Valencia fueron altas. Especialmente en el multiusos Daniel Wass, la versión danesa de Miguel Ángel Angulo. Por la izquierda, por la derecha, por alto, presionando como un jabato y gozando del disparo clave para la posible victoria... No desentonó Batshuayi, que entró hinchado de motivación y dejó destellos de gran clase.



En valencià... a mitges

La megafonía regresó al valenciano, pero solo a medias. El «speaker», Manolo Mas, fue alternando los dos idiomas sin un orden definido. No obstante, a la hora de recitar las alineaciones (la función realmente importante y más simbólica en la megafonía de un estadio) lo hizo en castellano.