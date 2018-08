Verdú, la memoria filosófica llevada al mundo del fútbol

Me despedí de Vicente Verdú, pero no le dije adiós aunque su estado presagiaba lo peor. Traté de animarle y le hablé de Aulo Persio Flaco, poeta latino que dijo aquello de «qui resistit vincit». Le dije que había pasado mi ITV con pronunciamientos favorables y su respuesta fue tajante: «Pero lo mío es de pulmón». Mi mujer, presente en la conversación, le contó que llevaba diecinueve años operada de cáncer de pulmón y estaba allí. Como lo estuvo el pintor Pedro Cámara, que falleció del corazón y no del cáncer detectado casi veinte años atrás. En Vicente se reflejaba un gesto de desesperanza. En estos casos, finalmente, es preferible cambiar de tercio. Su Elche había subido a Segunda y ello le había reconfortado. Vicente era ilicitano tanto como las palmeras del Huerto del Cura.

No he olvidado los días del Mundial de Argentina donde convivíamos con los goles de Kempes y los paseos de las Madres de Mayo frente a la Casa Rosada. Vicente se lamentaba de que en la selección estuviera un desconocido Guzmán y no estuviera Marcial. Éste era uno de los futbolistas que más admiraba. En Buenos Aires estuvo Asensi, que hasta marcó un gol, pero faltó Marcial. De aquellos partidos, que fueron decepcionantes, nos solazamos con la idea de que pasaría a la historia el «gol nonato» de Cardeñosa. Algo sacábamos del torneo.

En aquellos días estaba germinando su libro «El fútbol, mitos, ritos y símbolos». Es libro de colección como los de Galeano. Un tratado filosófico sobre el juego y sus circunstancias. Vicente, polifacético, tenía cierta obsesión por los colores y de ahí su faceta pictórica. Encontraba en los uniformes de los equipos relación con el tipo de jugador que se ajustaba a los colores. Por ejemplo, me decía que los rubios no cuadraban en el Atlético. Las rayas verticales franjirrojas no enaltecían a Marcial. Los rubios eran cosa del Madrid.

De las muchas cualidades de Vicente, plasmadas en sus obras de ensayo o poesía, convendría recordar su carácter filosófico tanto como sociológico. Hasta su último artículo, por el que creía que seguía aguantando, dio su lección del día. No puedo dejar al margen el carácter valenciano de los Verdú. Su madre era vecina del mismo portal en la Ciudad de los Periodistas. También vivió allí con su esposa Alejandra, y sus hijos, así como su hermano, médico, que fue el segundo Verdú que falleció en nuestra torre. Su madre siempre me saludó con un «bon dia». Era un señora que emanaba elegancia personal. Vicente y yo mantuvimos nuestras conversaciones en nuestra lengua, excepto en los partidos de fútbol sala que practicamos en la pista de la Ciudad. Jugamos hasta que se partió una tibia.

Fuimos compañeros en El País, vecinos y sobre todo, amigos. Vicente repartía generosidad en todos los conceptos. Intercambiar libros de los que publicábamos era salir ganando. Alguno de los suyos es de cabecera. Serán el recuerdo que me instará a resistir. Hacía tiempo que él había arrojado la toalla. Y no nos dijimos adiós.