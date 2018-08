Marcelino: "Lim hará lo posible para que venga Guedes"

¿Cómo ve el choque del domingo?

Afrontamos el partido con la idea de ganarlo, sabiendo que no va a ser fácil. Sufrimos mucho el año pasado, cuando ganamos de forma no merecida. El Espanyol ha cambiado de entrenador, de sistema de juego, juegan en su estadio y es el partido más importante porque es el inmediato.

¿Garay va a llegar al partido? ¿Sus lesiones explican el fichaje de Diakhaby?

Va a ser baja para el partido de Cornellà, presenta tiene contusión en la rodilla que que le ha producido un edema, no ha entrenado y será baja. Sabíamos que íbamos a jugar muchos partidos hasta diciembre, con una competición muy ilusionante como la Champions y otra que implica una ilusión permanente, y hemos querido estar más protegidos en una zona del campo vital. Diakhaby está respondiendo a las expectativas, incluso por encima de ellas. Optaremos por la opción más convincente y trataremos de ser coherentes con decisiones anteriores sustentadas en los análisis y reflexiones.

El año pasado se encajaron 38 goles ¿Se ha planteado bajar esa cifra?

Cuanto menos goles recibamos más puntos vamos a lograr. Tenemos un potencial ofensivo alto, hemos mejorado la zona de ataque. Habiendo bajado 25 goles del año anterior, nos gustaría encajar menos, si pudiésemos estar en 30 goles sería una cifra que creo que nos dejaría en Champions. Es un trabajo del delantero al portero. Hay que repetir lo hecho ante el Atlético. Fuimos solventes ante un rival con muchísimo potencial. Si dejamos la portería a cero estaremos cerca de la victoria

¿Un mensaje de ánimo para la selección sub´20?

Por supuesto. Me gustaría que después de este campeonato tan brillante tengan el acierto y la suerte de ganar.

¿Podría decir que hay posibilidades 9 a 1 de que Rodrigo se queda en el Valencia?

Lo que me gustaría es ganar 9 a 1 un partido. Yo no puedo hacer esos diagnósticos. Solo puedo decir que Rodrigo está contento, prueba de ello es su implicación y rendimiento. Desearía que se quedara, pero si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté, el entrenador deberá asumirlo. Aunque espero que eso no pase.

Se mantiene el horario del Levante-Valencia a las 12 horas.

Estamos preparados para aceptar los horarios, pero eso no quiere decir que lo compartamos.

¿Cómo ve a Coquelin?

Desde la prudencia va francamente bien, pero no sabría decirte los plazos, su recuperación va muy bien. Poco a poco se irá haciendo con el equipo, puede que tenga altibajos, pero no está lejos su mejora definitiva y su integración con los compañeros.

¿Si suena el teléfono de Mateu Alemany cree que será para decirle la venta de Rodrigo o el fichaje de Guedes?

Para cosas importantes no usa el teléfono, pero no estoy atento a esa situación. En nuestro trabajo, doy prioridad a aquello en lo que soy parte implicada, lo más importante es prepararnos para ganar al Espanyol. En las circunstancias de mercado no tengo capacidad para decisiones, no puedo obsesionarme porque me distraería de lo que es fundamental. Ya sucederá lo que sucederá. Si no viene Guedes intentantaríamos completar la plantilla con la seguridad de que aumenta la capacidad del equipo. Hay soluciones que me consta que están preparados.

¿Le pedirá a Lim que fiche a Guedes?

No le voy a pedir a Peter que traiga a Gonçalo. No es el momento. Nos ha dado un gran apoyo a toda la planficación deportiva para aumentar el potencial del Valencia. Puedo asegurar que Peter hará todo lo posible para que Guedes juegue en el Valencia, siempre en términos viables sin hacer locuras. Por lo tanto, yo no tengo que pedirle nada.

¿Batsuahyi, Gameiro o Cheryshev pueden ser titulares?

Es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Llevan poco tiempo, deben adaptarse a una forma de trabajar diferente, otros compañeros lo tienen un año interiorizado. No lo puedo ni negar, ni confirmar.

Uros Racic no ha entrenado. Bajará al filial?

Intentamos ser sinceros y coherentes antes de que vengan jugadores. Si se obra de esta manera es porque saben que pueda dar. Uros y Kangin jugarán con el filial, es lo previsible.

¿Qué Espanyol esperan?

Los primeros partidos son una incógnita, quieren ser protagonistas con l balón, juegan con un 4-1-4-1, con dos jugadores de banda incisivos, un delantero fichado que ya está jugando, tres en el medio. Intenta iniciar juego, mantener posesiones más altas, presiona tras pérdida. Nos va a exigir estar a un alto nivel. Debemos repetir la actuación ante el Atlético en esfuerzo, mentalidad y criterio.