Los 30 goles en contra

el objetivo, ambicioso, marcado por Marcelino García Toral en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol va a convertirse en una utopía si el equipo vuelve a realizar segundas partes como la de ayer en Cornellà. No estamos habituados a ver un Valencia al que le flaquea el ánimo con el partido a medias. Más bien todo lo contrario. Lo vimos decenas de veces la temporada pasada y lo volvimos a ver hoy hace una semana ante un rival que venía de ganar la Supercopa de Europa metiéndole cuatro goles al Real Madrid. El grupo que dirige Marcelino suele crecerse ante las adversidades y trabajar bastante mejor ante rivales que proponen más de lo que guardan. Ante el conjunto perico sucedió todo lo contrario. Tras una primera parte notable, el murciélago desapareció por completo tras el intermedio, incapaz de recuperar el balón de los pies de la sociedad formada por Marc Roca -partido imponente el del canterano- y Sergi Darder.

Gayà, antes de pasar por el filtro de los jefes de prensa, habló muy claro en la entrevista a pie de campo tras el encuentro: «La segunda parte no es digna de este equipo si queremos estar arriba. No se puede volver a repetir». Así debe hablar un capitán después de despropósitos como el del RCDE Stadium. La suavidad precocinada de Marcelino en sala de prensa y sus referencias al partido del año pasado no conectan en absoluto con el malestar que la derrota genera en el respetable. Aunque el plan, claro, tampoco puede ser rasgarse las vestiduras ni pedir cabezas en la segunda jornada de Liga y a cuatro días del sorteo de la Champions League. Una mala tarde la tiene cualquiera. Si acaso, el desbarajuste defensivo global y los errores individuales de Piccini refuerzan la creencia -y los debates ya realizados durante el verano- al respecto de las evidentes carencias en el lateral derecho.

Señalaba Marcelino, con conocimiento de causa, que encajar 30 goles en Liga acercaría al Valencia al objetivo de la Champions en la temporada 2019/2020. La frase es indiscutible. Como lo es la sensación de que el equipo, ahora mismo, no está preparado para conseguirlo. El técnico asturiano tiene trabajo por delante. Las temporadas con competición europea ofrecen menos tiempo para entrenar. Y más exigencia. Mucha más exigencia. Todo un reto para un cuerpo técnico que ya ha superado en el pasado situaciones igualmente complejas. Confiemos en ellos.