La urgencia suple a la expectativa

Las primeras urgencias se abren paso entre las expectativas que había generado el Valencia. Cornellà cambió el paisaje del valencianismo. La contundencia de la derrota frente al Espanyol coloca un horizonte frío. Partiendo desde un bombo menor, el jueves se sabrá cuál es el exigente grupo de Liga de Campeones contra el que habrá que luchar y en Liga aguardan dos derbis consecutivos frente al Levante UD en Orriols, donde hace cuatro precedentes que no se gana, y frente al Villarreal.

Al Valencia se le ha reclamado en los últimos años que recuperase una identidad definida. Era el paso previo e innegociable desde el que empezar a restablecer el prestigio perdido, con el cuarto puesto de la pasada campaña. El único riesgo de volver a tener un estilo marcado y de haber abandonado la ambigüedad es el de caer en la previsibilidad si la contundencia no acompaña.



La defensa, carta arriesgada

Salvo en la primera media hora en la que el Valencia vivió de la inspiración de Rodrigo para desbordar, los blanquinegros fueron previsibles. Fue un once previsible en un equipo de movimientos pronosticables, que el Espanyol logró superar con una motivación traducida en correr siete kilómetros más que su rival. Sin el desborde por bandas y con Parejo muy incomodado en el timón, el Valencia acabó diluyéndose desde una debilidad defensiva que hizo jugar hasta el 2-0 encerrados en el campo rival. Ha sido la carta más arriesgada de la planificación deportiva. Se ha renovado la pólvora en ataque con fichajes de renombre, pero se ha fichado solo un lateral derecho con etiqueta de titular (Piccini, con dos errores que ya han desembocado en dos goles en contra) y los conocidos problemas físicos de Garay han obligado a dar una precoz alternativa a Diakhaby. Paulista, un escudero combativo, no tiene un perfil para templar la zaga y tirar de ella. Marcelino se ha impuesto como objetivo primordial para repetir la Champions rebajar los 38 goles del curso pasado a 30. Queda todo un año para confirmarlo pero ayer se comprobó que con los puños salvadores de Neto no basta.

La primera decepción abrirá el debate en la alineación. Probablemente se alimente la petición popular de que Gameiro o Batshuayi desplacen de la titularidad a Santi Mina, con un cartel menos luminoso. Probablemente Marcelino haya querido recompensar la evolución de Santi Mina, a quien define como una hormiguita que se ha ganado por derecho propio gozar desde el inicio de mayor jerarquía. El delantero gallego ayer no estuvo fino como no lo estuvo el equipo entero, cuyo mayor problema no fue de puntería sino de haber quedado partido en dos. La aparatosidad del accidente debería ser suficiente para que, con independencia de los futbolistas elegidos para saltar al Ciutat de València, el equipo recupere la rebeldía perdida entre los «olés» de la afición del Espanyol. Un contrincante de hierro ya sea en Sarrià, Montjuïc, Cornellà o cualquiera ubicación futura.