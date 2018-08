Guedes ya es el fichaje del año

Gonçalo Guedes, alias Ducati, como le conocen sus compañeros en Mestalla, vuelve a sonreír. El extremo internacional portugués posaba ayer, pasadas las 22:00 horas, con el máximo accionista Peter Lim, en París, antes de tomar juntos el vuelo de regreso a València. Ya es el fichaje del año para los valencianistas, la guinda para el Centenario. La llegada ansiada durante meses quedó ayer concretada después de una larga negociación entre Lim, el representante Jorge Mendes y los emisarios del París Saint Germain encabezados por Nasser Al-Khelaïfi. El jugador tiene previsto aterrizar hoy en el aeropuerto de Manises y se pondrá de inmediato a las órdenes de Marcelino.

Aunque no han trascendido los términos del acuerdo, ya oficial, según pudo saber este periódico el pacto se cerró en 40 millones de euros, oferta fijada por el Valencia desde el mes de marzo, más una serie de variables que dejarán la cifra final en torno a los 50 millones. Por lo tanto, no se repetirá la fórmula de la cesión, ni tampoco habrá opción de compra. Con Guedes atado, Marcelino ya tiene al completo su plantilla, con un caudal ofensivo imponente con los fichajes de Batshuayi, Gameiro y Cheryshev, este como alternativa a Guedes en el "once".

El acuerdo se desbloqueó ayer, en una larga y paciente reunión, en la que el Valencia accedió a elevar su oferta inicial, fijada en 40 millones de euros. El PSG, por su parte, rebajó sustancialmente su exigencia de 70 millones de euros, que el Valencia consideraba desmesurada ante el rendimiento discreto ofrecido por el futbolista en los últimos meses, Mundial de Rusia incluido. El PSG se agarraba a las ofertas recibidas en invierno, justo en el mejor momento de forma de Guedes, procedentes de clubes como Juventus y Nápoles, principalmente, y que sí se mostraban dispuestas a alcanzar esas aspiraciones.

No obstante, la voluntad férrea del futbolista por quedarse en el Valencia tumbó todos los ofrecimientos. La postura de Guedes se hizo más inflexible en este verano y encontró la complicidad y la comprensión de Marcelino García Toral, con el que ha hablado prácticamente a diario y que le animaba a aguantar y no sucumbir en el olvido en el que se ha visto marginado en el PSG. A pesar de que el nuevo técnico del PSG, Thomas Tuchel, le dejó claro que no iba a contar con minutos, Guedes trasladó al club que prefería quedarse en París a aceptar la oferta de un tercer equipo. En su cabeza estaba solo el Valencia y sus compañeros ya le habían reservado el dorsal 7 esperando su regreso.

El de Guedes era el último movimiento de mercado pendiente en el Valencia. Otro de los debates del verano, acentuado después de caer frente al Espanyol, es el de la defensa ¿Tiene suficientes efectivos el equipo para afrontar la temporada con tres competiciones? Marcelino entiende que sí al contar con ocho defensas (dos por posición) y no querer disponer de una plantilla amplia.

Sin embargo, sigue pareciendo arriesgado disponer de Cristiano Piccini como único lateral derecho titular y que el resto de alternativas (los centrales Vezo y Paulista, los centrocampistas Wass y Coquelin) deban cambiar su demarcación. La reiteración de problemas físicos de Ezequiel Garay, que se ha perdido por lesión una quinta parte de sus partidos en el Valencia, unido al ostracismo en el que se ha sumido Jeison Murillo en las primeras jornadas de Liga, son interrogantes que pesan sobre una zaga que tiene como misión rebajar de 38 a 30 los goles encajados.



Autocrítica tras la debacle

Los jugadores del Valencia han aprovechado las redes sociales para expresar su contrariedad y autocrítica por la derrota en Cornellà. El mensaje con más profundidad, al apelar a la neecsidad de reaccionar como colectivo: "Ha sido un mal resultado. Toca trabajar para corregir errores y crecer como equipo. En las buenas y no tan buenas, a seguir con fuerza". Otros jugadores mostaron su opinión, como el portero brasileño Neto. "Los resultados no pueden condicionar, cabeza alta y a pelear", indicó el jugador más destacado del encuentro por parte de los blanquinegros.

José Luis Gayà, muy autocrítico en sus declaraciones en BeIn, suavizó algo más su discurso: "Seguiremos trabajando y mejorando. Siempre juntos, esto acaba de empezar", señaló el lateral. Denis Cheryshev, que sustituyó a Daniel Wass en la segunda parte, aseguró que hay que «trabajar duro y siempre adelante», para poder sumar los tres puntos en el derbi contra el Levante.