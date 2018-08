Un vuelco hacia la credibilidad

Hace apenas dos años, el 30 de agosto de 2016, Paco Alcácer, ahora en el Borussia Dortmund, fichó por el FC Barcelona. La huida de este canterano icónico (Torrent, 24 años) iba a tener un efecto devastador en un club, el Valencia CF, que caminaba directamente hacia el desastre: deuda imparable, falta de rumbo y el deseo de abandonar la entidad por parte de los futbolistas más significativos.

Dos años después, el 28 de agosto de 2018, Gonçalo Manuel Ganchinho, Guedes (Benavente, Portugal, 21 años), aterrizaba en Manises ante una enorme expectación tras convertirse en el fichaje más caro de la historia del club de Mestalla (40 millones al PSG más 10 en variables). El VCF, a su vez, consigue mantener en la plantilla a su jugador más cotizado en el mercado, Rodrigo Moreno, en el retorno del equipo a la Champions dos años después.



Coronación como ídolo

La maniobra final del dueño del club, Peter Lim, a punto de expirar el mercado de fichajes, parece haber convencido por fin al valencianismo de que la intención del millonario singapurense es construir un gran equipo. Lejos quedan ahora los oráculos que aventuraban la marcha inminente del Lim dejando al club en la estacada. También deja de estar demonizado el intermediario Jorge Mendes, agente clave para que Guedes pueda por fin ver cumplir su deseo de jugar en el Valencia. Eso, esa fe desde el primer momento del extremo luso en el proyecto valencianista, alimenta su coronación como ídolo de una hinchada que deposita en él las esperanzas para nueva aventura entre los mejores.

Decenas de aficionados acudieron ayer a Manises para recibir al portugués como a un héroe. Así lo consideran muchos después de que el futbolista se haya enfrentado a un gigante económico como el PSG con tal de que lo dejaran marchar al Valencia. Guedes firma por las próximas cuatro temporadas.

Por supuesto, en esta tranformación han tenido mucho que ver el director general, Mateu Alemany, y el técnico, Marcelino, encargados de filtrar las decenas de fichajes propuestos por el dueño que, como todo este tipo de propietario, quiere jugar con la confección de la plantilla. La diferencia respecto a hace dos años es que ahora no le dejan.

"No esperaba ver a tanta gente, la afición estaba muy caliente y estoy muy contento, con ganas de volver a entrenar y jugar", dijo ayer Guedes, antes de admitir que han sido días difíciles hasta que el Valencia CF llegó a un principio de acuerdo con el PSG para su traspaso: "Siempre le dije a mi agente que me gustaría y quería quedarme aquí. Lo hicimos todo para volver".

Guedes quiso agradecerle a Peter Lim y a toda la dirección del Valencia CF "el esfuerzo por ficharme. Lo haré todo para ayudar al equipo y marcar muchos goles. Me quiero quedar mucho tiempo aquí, agradezco a la afición y a todas las personas que confiaron en mí. Recibí muchos mensajes de apoyo para venir, me echaban de menos. Me siento orgulloso de recibir estos mensajes y ahora dentro del campo tengo que mostrar por qué recibía esos mensajes".

El internacional portugués ya piensa en trabajar. "El Valencia CF ha fichado muy bien y lo tenemos todo para hacer una gran temporada. Es la campaña del Centenario y lo haremos todo para mejorar".



El horario del derbi no se toca

Guedes confía en debutar el domingo ante el Levante. La Liga no va a modificar el horario del derbi, el domingo a las 12.00, porque, según un estudio climatológico de los últimos años, se espera ese día y a esa hora una temperatura en València de 29-30. Un calor soportable para los jugadores, según la Liga, que sí cambió el Sevilla-Villarreal de la segunda jornada, de las 20.00 a las 22.15, porque en la capital sevillana se preveían temperaturas superiores a los 35 grados. La Liga entiende que un partido es susceptible de ser cambiado de horario cuando el calor se acerca a los 34 grados. También modificó el Extremadura-Deportivo, de la Liga 1,2,3, para evitar los 35 grados.