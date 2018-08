La Champions preferida de Lim

El Valencia CF vivirá en su Centenario una Liga de Campeones apoteósica, de máxima exigencia, prestigio y repercusión mediática midiéndose con dos ilustres campeones de Europa. Por un lado, la Juventus de Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo, rival contra el que nunca se han enfrentado los murciélagos (ni siquiera en amistosos); por otro lado un Manchester United con José Mourinho discutido pero repleto de historia y leyenda, además de una plantilla imponente con el físico explosivo de Pogba y Lukaku al frente y un valor conjunto de 855 millones de euros. Fuera de los focos aparece el Young Boys, contrincante inferior y de escasa dificultad, llamado a ser cuarto pero que ha logrado destronar en Suiza el largo reinado de ocho años del Basilea.

No parte como favorito el Valencia, como reconocía honestamente Marcelino García Toral. Pero desde ese punto de partida, los blanquinegros deberán demostrar su solvencia en grandes escenarios, en los que suele encontrarse cómodo y rescata toda su genética competitiva. Otro factor, de capital importancia, será Mestalla. El viejo coliseo, con la masa social renacida ante el crecimiento del actual proyecto, debe presentar sus mejores galas. Las que lució en otras noches continentales, como ante el Leeds United, Barcelona, Lazio o en 2007 con el Inter.

Además de la enorme trascendencia deportiva, los partidos ante United y Juventus serán también especiales para Peter Lim. Conocida es la devoción que el máximo accionista del Valencia tiene por el club de Old Trafford y en particular el afecto que profesa por la llamada «generación del 92» integrada por David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt y los hermanos Gary y Phil Neville, que llegaron al banquillo del Valencia a partir de esa estrecha relación. Aparte de amigos, también son socios en el humilde club Salford, al que han hecho ascender cuatro categorías en seis años. Lim hasta ha llegado a invitar a Singapur a Mourinho. Por otro lado, con la Juventus existe una gran sintonía, vista en los traspasos de Neto y Zaza a Mestalla y de Cancelo a la Vecchia Signora. No hay que obviar que el empresario singapurés es, además, el dueño de los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo, nuevo fichaje estrella de los turineses. Por fin Lim, desde que pasase a controlar el Valencia en 2014, se codeará con sus buenos amigos. Para eso invirtió en el fútbol, ya recoge los frutos.

Modric, mejor jugador

El mediocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, se llevó ayer dos premios por parte de la UEFA en relación a la pasada edición: mejor jugador global (por delante de Salah y Cristiano) y mejor centrocampista. El Madrid se llevó todos los premios individuales: el exlevantinista Keylor Navas, mejor portero; Ramos, mejor defensa; y Ronaldo, que no fue a la gala, mejor delantero.