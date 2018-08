Cristiano lidera la histórica primera visita

El Valencia CF no salió muy bien parado en el sorteo de la Liga de Campeones de ayer en Mónaco, ya que compartirá el Grupo H con Juventus y Manchester United, además del Young Boys suizo. El equipo de Marcelino tendrá un duro regreso a la máxima competición continental con uno de los grupos de la muerte que deparó la suerte repartida en el Fórum Grimaldi.

La Juventus de Turín, uno de los grandes de Europa, llegará a Mestalla con Cristiano Ronaldo como máxima atracción. El futbolista portugués es, sin duda, la gran estrella del club italiano tras haber protagonizado el fichaje más rutilante de la historia al abandonar el Real Madrid rumbo a Italia por 117 millones de euros. La Juventus, tras las últimas decepciones en la Liga de Campeones, quiere volver a ser el rey de Europa con Cristiano Ronaldo como referente. El Valencia CF y la Juventus nunca se han enfrentado en los casi 100 años de historia del club de Mestalla. Ni siquiera en un partido amistoso.

Junto a Cristiano, el otro punto de atracción del Juventus será el exvalencianista Joao Cancelo, que abandonó el Valencia CF la pasada campaña a cambio de 40 millones. Cancelo, que jugó cedido en el Inter de Milán la pasada campaña, no pudo resistir la tentación de llegar a Turín pese a que Marcelino quería recuperar al jugador portugués.

Entre el equipo que entrena Maximiliano Allegri, actual campeón de la Liga italiana, y el Valencia CF, ha habido mucha conexión en los últimos años. No es que ambos equipos se enfrentaran en competición europea, sino que ha habido trasvase de jugadores como Cancelo, Neto o el director deportivo de Mestalla, Pablo Longoria. Entre sus principales estrellas, además de Cristiano, figuran el argentino Paulo Dybala o el ex del Atlético Mario Mandzukic. La Juventus, fundada en 1897, ha logrado 54 títulos en su historia de los cuales dos han sido Copas de Europa. Juega sus partidos en el Alianza Stádium de Turín, con capacidad para 42.000 espectadores, desde 2011. Es el segundo equipo de fútbol italiano más antiguo entre los que siguen activos „después del Genoa„ y, junto con el Torino, es uno de los dos clubes de fútbol profesional de la capital piamontesa. Vinculada a la familia Agnelli desde 1920, en el año 2009 fue reconocido como el mejor club italiano del siglo XX y segundo a nivel europeo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. El Manchester United de Jose Mourinho no está en un buen momento de forma y ha perdido 2 partidos en las 3 primeras jornadas de la Premier. A pesar de ello, la historia -3 veces campeones de europa- debe servir de alerta para los valencianistas.

La primera temporada de Mourinho en Old Trafford fue muy buena, con 3 títulos a final de temporada, pero el fracaso de la pasada temporada mermó la relación entre Mourinho y Ed Woodward. A pesar de las peticiones del luso en el mercado de fichajes, el United solo ha cerrado a Fred y Dalot. Los principales baluartes del equipo inglés son Pogba, Lukaku y Alexis Sánchez.