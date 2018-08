Guedes quiere jugar el derbi

Gonçalo Guedes se ha puesto entre ceja y ceja su participación en el derbi del domingo frente al Levante UD. Poco le importa al futbolista portugués haber estado inactivo todo el verano tras el Mundial, entrenando en solitario en el París Saint Germain, o la farragosa redacción de su contrato que ha retardado hasta hoy su primer entrenamiento con sus compañeros. "Haré los posible para jugar el derbi. Es cierto que no he jugado partidos durante el verano, pero trabajo para estar disponible el domingo. Dependerá del míster".

Con 40 millones fijos más variables, el extremo de 21 años ya se ha convertido en el jugador más caro de los 99 años de historia del Valencia. Una realidad que el futbolista digiere "como una motivación extra, como una responsabilidad. Intentaré yudar al equipo individual y colectivamente".

Guedes, que tiene una cláusula de 300 millones, reconoció haber tenido que soportar una situación incómoda, al estar marginado en el PSG y tener que esperar a que se resolviese una negociación tensa: "Para todos los jugadores, esa situación no es buena. No es bueno entrenar en solitario, pero ya estoy centrado en trabajar y entrenar al máximo", reconocía el jugador, que en la rueda de prensa desplegó su personalidad discreta y tímida. "Yo sabía que sería difícil, pero solo tenía en la cabeza volver, cada vez quedaba menos tiempo en el mercado", pero finalmente hubo acuerdo.

Guedes también se refirió a la Liga de Campeones, en la que el Valencia se ha visto encuadrado en un grupo apasionante con Juventus y Manchester United: "No sabemos si pasaremos, pero lo daremos todo y nos esforzaremos. Tenemos jugadores muy buenos y haremos nuestro trabajo", sostenía Guedes, que manifestó que la plantilla ha mejorado y que se parte con la ventaja de conocerse de la temporada anterior.

El jugador desveló también parte de sus conversaciones con Peter Lim, máximo accionista: "Me dijo que tenía mucha confianza en mi, que me quería fichar y que trabaje mucho para ayudar al equipo y justificar el precio".

Por último, Guedes se refirió a los planes del equipo: "No tenemos objetivos trazados, haremos de todo para estar lo más arriba posible en la Liga y lejos en la Champions, y en estar bien colectiva e individualmente".