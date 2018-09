Gayà: "Soñaba con estar en la selección desde que era niño"

El defensa del Valencia José Luis Gayà declaró ayer, tras conocer que Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, cuenta con él que «soñaba con estar en la selección» desde que era niño.

Gayà es una de la novedades del seleccionador para los partido que España disputará ante Inglaterra el día 8 de septiembre en el estadio londinense de Wembley y frente a Croacia, vigente subcampeona del mundo, el 11 en el Martínez Valero de Elche.

«Recuerdo ver por la tele a España jugar en Mestalla hace muchos años, porque siempre he seguido todas las competiciones y soñaba con estar ahí y ahora se ha hecho realidad», señaló. El valenciano aseguró que es «un paso importante» en su carrera que «aprovechará», ya que es «lo máximo a lo que aspira un jugador».

El nuevo seleccionador nacional, Luis Enrique, negó haber querido hacer una «revolución» con su primera lista de convocados, pero sí vio «necesario evolucionar el estilo», así como valoró las once incorporaciones y no quiso pronunciarse sobre algunos de los grandes ausentes, Jordi Alba o Koke, sin duda, las dos grandes ausencias en esta convocatoria entre las que figuran el regreso del central del Nápoles Raúl Albiol, dejando claro que «la edad no es un impedimento para volver a la selección», mientras que Rodrigo se mantiene como fijo.

El nuevo seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente, señaló que ha buscado el «mayor equilibrio» en su primera lista al frente de La Rojita, en la que figuran Carlos Soler, Sivera y Rafa Mir, ante el encuentro decisivo frente a Albania donde pueden sellar su clasificación para el próximo Europeo. La lista la forman Unai Simón, Sivera, Soriano, Maffeo, Francis, Núñez, Merè, Junior, Aarón Martín, Zubeldia, Marc Roca, Merino, Fabián, Pape Diop, Fornals, Brais Mendez, Carlos Soler, Mboula, Mayoral, Rafa Mir, Oyarzabal y Alfonso Pedraza.