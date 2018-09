Así se pagará el fichaje de Gonçalo Guedes

Mateu Alemany, director general del Valencia CF, compareció ante los medios de comunicación para repasar la actualidad del club.

¿Cómo está la tramitación de licencias de Mestalla y las negociaciones de Deloitte?

La novedad es que Deloitte está trabajando, y ya desde septiembre cuando todo el mundo se reincopora a las empresas se esperan movimientos en el mercado inmobiliario, que es la base en la que se va a sustentar el proyecto. Respecto a las licencias, se encuentran en momento de tramitación ordinaria.

¿Se puede permitir el fichaje de Guedes sin ampliación de capital de Lim y con tres años de pérdidas?

Las cifras las reservamos para la junta de accionistas, pero es evidente que ha habido pérdidas, se venían de años de pérdidas por no estar en Europa y el balance de algunos jugadores que se vendieron por poco dinero para no perder más. Más allá de Cancelo, hemos priorizado el aspecto deportivo al contable. El valor de nuestra plantilla ha tenido un incremento extraordinario. Estamos fiscalizados por el fair play más duro de Europa, de mayor exigencia y control, sobre ese fair play no hemos consumido ese recorrido, nos hemos reservado una cuantía para fichar un jugador de nivel, no hemos vivido al límite. El Fair play de la UEFA también lo cumplimos. Sobre Guedes hay que valorar el nivel salarial del jugador y el método de pago. Tiene una financiación superblanda, el primer pago no se hará hasta agosto del 19, y a partir de ahí de 6 años. Es un fichaje importante, con una edad muy interesante y grandes características financieras.

¿Se debe vender antes del 30 de junio de 2019?

En los parámetros del fair play, uno de los fundamentales es el ingreso recurrente es ordinario, igual que el de taquillas o televisión. Hace un año no podíamos vender. Por estrategia y por dinámica del club, eso es algo que va a continuar. Hay una alternativa. Al final del ejercicio será necesario vender un jugador o jugadores. Sin éxito deportivo será inviable ir creciendo como club. La apuesta es sobre el éxito deportivo sea el que genere ingresos suficientes para poder crecer.

¿Grado de satisfacción con los fichajes?

Además de los fichajes, había cuestiones de traspasos, el riesgo de perder jugadores importantes. No solo estamos satisfechos por fichajes, que se adecuan a la idea del míster, sino que además el equipo no ha perdido a sus jugadores fundamentales. Los fichajes han sido óptimos en precio, nivel deportivo y futuro de esos jugadores. Hemos obtenido un gran valor también en las salidas.

¿Con Rodrigo, qué grado de temor ha tenido de que se fuese?

Todos tenían esa sensación de lo difícil que es encontrar un delantero de nivel, había una contingencia sobre una posible oferta a Rodrigo, habría sido complicado retenerle, estábamos preparados para esa situación, entre comillas. Por suerte, pusimos un listón disuasorio como el de su cláusula. Algunas operaciones las hicimos en función de que se fuese Rodirgo, el equipo estaba preparado para que eso no sucediera. Hemos aplazado situaciones de venta al año que viene.

¿Hubo oferta del Madrid?

Oferta del Real Madrid no ha habido. Rodrigo renovó hace 7 meses y tiene la cláusula que tiene. Estamos muy tranquilos.

¿Hay posibilidad de que vuelva Abdennour para que juegue en otro equipo?

Es jugador del Marsella a efectos totales hasta julio de 2019. Nos gustaría que jugara, evidentemente, está advertido por el Marsella de que tendría muy difícil jugar, conocía su situación.

¿Novedades en la renovación de Parejo? ¿Se va a fichar un lateral derecho en enero?

Es un jugador muy importante, espero que esté muchos años, sé que está feliz. En cuanto a la banda derecha, nos sentimos muy satisfechos de la confección de esta plantilla. Estamos bien, tenemos un equipo muy equilibrado.

¿Se han rechazado ofertas importantes por jugadores?

Pueden presuponer que ha habido interés por muchos jugadores del Valencia, raro sería que no fuera así. Pusimos listones disuasorios, no nos han terminado de complacer ninguna, aún van a ser mejores en el futuro porque van a seguir mejorando.

¿La compra de Murillo se ha avanzado?

Era automática la compra a partir del segundo año.

¿Qué opina de los partidos en Estados Unidos?

Es lo mismo que lo de los horarios, entiendo que todo el mundo le incomode. Si las televisiones pagan oo que pagan, con la mejor liga del mund, con los jugadores que tenemos€. esto tiene una contraparte, ese experimento de jugar en EEUU es piloto, no es una línea aún segura a seguir. En el momento que se proponga de forma definitiva, habrá que ver en qué condiciones y lo que supone. Son proyectos que rompen fórmulas clásicas, pero desde el diálogo hay que tener una visión global.

¿Se marca una fecha para empezar con las obras de Mestalla? ¿Se ha hecho el pago de la amortización de Bankia?

Hemos cumplido todos los compromisos, entre ellas el retorno de esa cuantía. Mientras no exista una financiación, no se retomarán las obras, está condicionado a una oferta por Mestalla, y a la financiación de tránsito, es decir, el adelanto económico de la venta del estadio.

¿Cómo ve el grupo de la Champions? ¿Cómo ha acogido la gente no fumar en Mestalla?

Es un gran iniciativa y ha sido fenomenalmente acogida. Ya existe una mentalidad incluso entre los fumadores de respeto. A mi me preocupa el Betis, lo de la Champions viene después. Es un partido dificílismo y en un momento clave, ya que no nos han venido los resultados.

¿Por qué no se ha usado el margen de fair play en este mercado?

Siempre deberíamos reservar parte del fair play àra contingencias del emrcado de enero, puede haber lesiones, baja forma, la prudencia implica tener margen de maniobra.

¿Qué opina de la investigación a Cheryshev sobre posible dopaje?

Leo cosas que no entiendo, si tuviese ese expediente abierto lo habríamos sabido, ha pasado controles repetidos en el Villarreal , en la selección y aquí. Es un error de transcripción entre factores de crecimiento, que es un control ordinario, a hormonas de crecimiento. Hemos chequeado con el médico de la selección rusa y no tenemos notificación alguna.

¿En la investigación de la FIFA hay novedades?

Esperamos que no la haya.

¿Marcelino dio el paso para renovar cuando se anunciaban novedades en octubre?

No existe duda alguna de que Marcelino concita la unanimidad absoluta para seguir mucho tiempo. Desde enero estábamos hablando para manifestarle nuestra opinión de que ampliase su contrato. Yo entendí que Marcelino qusiera valorar y esperar, en ese proceso de comunicación encontramos el momento y que era una buena situación para dar estabilidad. Dije octubre para no ponerme ningún corsé del deadline.