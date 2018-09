Guedes, el fichaje que explica el plan

El fichaje de Gonçalo Guedes es una obra de ingeniería financiera para el Valencia. El pago del traspaso de la estrella portuguesa de 21 años, como informó el director general Mateu Alemany, le saldrá esta temporada gratis al club ya que el primero de los seis plazos de los 40 millones al París Saint Germain se efectuará en agosto de 2019. Las variables, no concretadas en la comparecencia de ayer, se centran en el caso de «un gran traspaso» posterior del internacional luso.

Las condiciones «superblandas» (Alemany dixit) del fichaje de Guedes son un síntoma del respeto institucional recuperado por el Valencia, además de la implicación personal y la paciencia de todos los actores de una larga negociación, sobre todo en la persistencia de Peter Lim y Jorge Mendes y la voluntad inquebrantable del futbolista por seguir en Mestalla.

Pero, por encima de todo, la contratación de Guedes es la culminación del plan de Alemany, Anil Murthy y Lim: el éxito deportivo como motor del proyecto, tanto para recobrar prestigio como para reflotar financieramente un club de momento sin presencia comercial destacada en mercados emergentes. Es una apuesta con riesgos, al realizar fichajes de envergadura (Kondogbia, el mencionado Guedes) y retener a los jugadores más cotizados (como Rodrigo), pero sostenible por el incremento constante del valor de la plantilla al calor de los goles.

Basando el cálculo en la evolución del valor de los jugadores que continúan en la plantilla desde enero de 2017 (momento en el que se tocó fondo, con el equipo en puestos de descenso), el precio global del equipo ha pasado de 150´5 millones a 320´5, más del doble.

En apenas 15 meses se han visto resultados. Regreso a la Liga de Campeones y la presencia de dos jugadores como Rodrigo y Gayà, con la tasación disparada tras sobrevivirdel trienio negro entre 2014 y 2017, en el equipo titular de la selección española que se exhibe contra Croacia, subcampeona del mundo. La expectativa de crecimiento económico no se ha agotado, al tener la segunda plantilla más joven de todo el campeonato (25´8 años), solo superada por los 25´4 años de media de la Real Sociedad y disponer de valores de futuro como Carlos Soler, líder de la selección sub´21, o promesas consolidadas como Ferran Torres. En el último año el club ha blindado la continuidad de canteranos emergentes como Kangin Lee, Jordi Escobar, Xavi Estacio, Hugo Guillamon, Jesús Vázquez, Fran Pérez, Carlos Badal o Pascu.



«Me preocupa el Betis»

Alemany explicó ayer cómo ha ido evolucionando, desde la mejoría deportiva, el proyecto que ha hecho posible el fichaje de Guedes con el «durísimo corsé» de la fiscalización del Fair Play de LaLiga: «Toda esa bolsa de pérdida que existía se ha ido drenando, pero el club ha hecho un esfuerzo extraordinario a la hora de no vender más allá de Cancelo como gran venta del verano, priorizando así el aspecto deportivo al aspecto contable o de balance. Entendemos que el valor de nuestra plantilla, que es un gran patrimonio del club, ha sufrido un incremento extraordinario en el último año y pico, y nos hace estar muy tranquilos. Sobre Guedes, las operaciones hay que valorarlas en un conjunto, no basta con decir se han pagado 40 millones, que como cifra es espectacular. Hay que valorar cómo se pagan esos 40 millones y esa es la clave. La financiación del fichaje de Guedes es súper blanda, extraordinaria para el Valencia CF. El primer pago se efectuará en agosto del 2019, hasta entonces no pagamos ni un euro. Y a partir de ahí, se paga en seis años».

Para que la hoja de ruta siga su curso, sin más necesidad que la de acometer una venta fuerte, como sucedió este verano con Cancelo (40 millones), Alemany recalcababa que «sin éxito deportivo es inviable crecer». Por ese motivo, cada vez que a Alemany se le preguntaba por las expectativas de la Champions, el dirigente mallorquín recalcaba la prioridad de la Liga: «A mí me preocupa el Betis, lo de la Champions viene después».