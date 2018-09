«¿Rodrigo? Hubo un listón disuasorio y no tuvimos oferta del Real Madrid»

Mateu Alemany dio un repaso a todos los temas de actualidad del Valencia. Sobre Rodrigo Moreno, afirmó: «Por suerte para el club, la situación no se dio. Es cierto que pusimos un listón disuasorio, pero también hicimos alguna operación con la mente puesta en la eventualidad de que se produjera y así evitar que posteriormente tuviéramos que pagar sobreprecios en el mercado. No hubo oferta del Madrid».

Partidos en Estados Unidos: «Lo cierto es que la televisión paga lo que paga y los clubes ingresamos lo que ingresamos y podemos tener la mejor liga del mundo, estar en grandes competiciones y tener una buena selección. Eso es muy bonito, pero tiene contrapartidas. Si los horarios son así es por lo que generan y un paso más en ese capítulo es el experimento piloto de jugar en Estados Unidos. Habrá que ver qué retorno tiene».

Investigación a Cheryshev por presunto dopaje: «Sinceramente, creo que es un error de transcripción porque su padre habló en aquella entrevista de factores de crecimiento y se tradujo mal. Hemos chequeado la situación con los médicos del Villarreal y Rusia, y ratifican esto. No tenemos notificación de ningún tipo de expediente abierto al jugador», aseguró, recordando que el internacional «ha pasado repetidos controles».

Nuevo Mestalla: «Mientras no exista financiación concreta para el Nuevo Mestalla no se van a iniciar las obras. El club no lo tiene previsto en su plan financiero y todo está condicionado a que haya alguna oferta importante y en cuantía suficiente por Mestalla, y también a la financiación de tránsito, es decir, el adelanto económico de la venta del estadio».

v. chilet valència