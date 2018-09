LaLiga es la Champions de todos los días para el Valencia. Sin tantos focos, rivales aristócratas, ni melodías adaptadas de Händel que erizan la piel, pero es la competición que sustenta la viabilidad del incipiente proyecto que ha sacado a Mestalla de las tinieblas. Por eso, aunque ya resuenen los tambores de la visita de la Juventus con Cristiano Ronaldo al frente, el Valencia afronta hoy ante el Betis un duelo de considerable urgencia, en la jornada 4 del torneo. El equipo de Marcelino García Toral necesita sumar ya su primera victoria para no desengancharse prematuramente de la cuarta plaza y, así, descargarse de ansiedad para afrontar un tramo de campeonato trepidante de partidos exigentes.

Por este motivo Marcelino no reservará piezas y pondrá en liza su alineación más competitiva. Regresa Geoffrey Kondogbia, el jugador blanquinegro más añorado en el derbi, mientras que Gonçalo Guedes vuelve a la citación, pero no parece que parta como titular. El resto del equipo es el conocido, con Cheryshev y Carlos Soler, ambos en auge, por los extremos; con Rodrigo y Gameiro ante una oportunidad de fortalecer la sociedad que contra el Levante UD lo hizo todo bien (espacios, giros, desmarques), pero sin puntería. Sin Garay en defensa, con Piccini como único lateral diestro, la consigna es la de no repetir los errores individuales que costaron puntos en cada encuentro. El posible cansancio por los viajes transoceánicos de Neto podría dar la portería a Jaume.

Visita Mestalla un rival de impulsos imprevisibles, ruidoso en sus derrotas y victorias, como el Betis de Quique Setién. En tres jornadas los verdiblancos ya han protagonizado una derrota sonora (0-3 frente al Levante UD), contrarrestada con la intensidad emocional de la victoria frente al Sevilla en el derbi. El perfil del Betis, un equipo que juega mucho, pero que también arriesga y deja jugar, favorece las opciones del Valencia, más que un rival que se encierre atrás y juegue con la ansiedad de Mestalla. Setién ha tomado nota de los dos últimos duelos, con 8-3 favorable al Valencia, y anuncia un partido con más equilirio defensivo.