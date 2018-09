La orden de Marcelino: "Velocidad y atrevimiento"

Marcelino tiene la intuición de que el Valencia "le va a salir un muy buen partido" esta noche contra la Juventus, a pesar del potencial de cada club y las circunstancias adversas que rodean a ambos conjuntos. La orden del técnico asturiano es clara: "Velocidad y atrevimiento", créerselo, jugar sin miedo y dejarse llevar por la ola festiva de Mestalla.

Como suele ser habitual en sus comparecencias, Marcelino hizo un pormenorizado análisis de su rival: "La Juve es un equipo paciente, con jugadores de experiencia y que aprovecha los errores del rival. Hay que estar preparados para no cometerlos, pero tenemos que agredir, atacar. Sin ello no ganaremos; hay que tratar de ponerles en dificultades porque tienen una capacidad colectiva de agrupación rápida. Tienen jugadores muy importantes, presionaremos donde creemos que podemos ser más eficaces y luego debemos atacar con velocidad y atrevimiento. La decisión va a ser muy importante en todas las facetas del juego".

Sin Kondogbia al Valencia se le abre un boquete en la medular. El técnico aboga por el sacrificio colectivo para que no se note la ausencia del centroafricano: "Creemos en un trabajo de ayudas y colaboración, tendremos que suplir esa falta de fuerza en el uno contra uno con ayudas. Estaremos muy juntos, intensos en las disputas, nos ayudaremos mucho, intentaremos que la Juve no esté cómoda. La afición nos va a ayudar a ello, con balón tendremos que hacerles correr. Estamos convencidos de que haremos un muy buen partido y lucharemos y competiremos al máximo. Hemos estado tres años sin jugar este tipo de partidos". El partido también es especial para Marcelino porque supondrá su debut como técnico en la Liga de Campeones: "Es un orgullo y un privilegio siendo entrenador del Valencia participar en la Champions, es un sueño después de muchos partidos dirigiendo".

El técnico animó a sus jugadores a vivir con ilusión el torneo: "La Liga de Campeones la afrontamos con la máxima ambición e ilusión, este cuerpo técnico, los jugadores y la afición han trabajado mucho para disfrutar del momento y no lo vamos a dejar pasar, vamos a jugar con el máximo nivel competitivo. Me ocupa y preocupa no sobreactivarnos, sino poder llegar con la activación justa, la que nos permita rendir a nuestra más alta capacidad. Estamos expectantes para vivir el ambiente de Mestalla y convencidos de que desde el minuto uno al 90 competiremos con la máxima ambición por ganar». También hubo palabras elogiosas hacia Massimiliano Allegri: «Es un entrenador que lleva nueve temporadas en Champions consecutivamente, después de este dato sobran comentarios. Estamos ante uno de los más prestigiosos entrenadores de Europa, todos coincidimos en que los futbolistas son la parte principal del juego, unos daremos más o menos importancia a la organización, pero los jugadores, estoy de acuerdo con Allegri, son lo más importante".



Parejo: "Tienen un equipazo"

Por su parte, el capitán del Valencia, Dani Parejo, alabó el potencial de la Juventus: "Tiene un equipazo, es uno de los favoritos a ganar la 'Champions' como ha demostrado en las últimas temporadas con dos finales en los cuatro últimos años. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo y que va a ser un partido difícil como todos los de la Liga de Campeones", explicó. El centrocampista de Coslada, a pesar de las dificulatdes, aseguró que van a salir a por la victoria. "Las sensaciones son buenas, positivas y con mucha ilusión. Jugamos la mejor competición del mundo a nivel de clubes y el Valencia vuelve a estar en ella. Jugamos ante un rival complicado, pero lo hacemos ante nuestra afición, con la ilusión de todos y son mas que suficientes los argumentos como para ir a tratar de sacar los tres puntos", afirmó el centrocampista.