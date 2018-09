Marcelino: "Vamos a ganar en Villarreal"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, está convencido de que el Valencia CF está muy cerca de su primera victoria de la temporada y que lo va a conseguir mañana (Estadio de la Cerámica, 16.15 horas) en la visita al Villarreal. "El equipo no está del todo solvente, pero tampoco como se cree. Son circustancias de situación de futbolistas, ocasiones marradas, jugadores que llegaron tarde. El equipo tiene capacidad, tiene actitud, tiene compromiso, tenemos un grupo profesional y un buen grupo humano. Eso nos hace a todos ser optimistas. Yo le pediría a la afición que siga confiando en este equipo, porque a mí me lo transmite. Vamos a trabajar para ganar. Creo que la victoria no está tan lejos como algunos quieren pensar. Creo que lo vamos a conseguir ante el Villarreal, respetando como hacemos mucho, al rival", ha asegurado tras el entrenamiento de hoy.

Con las bajas por lesión de Kondogbia y Wass, además del defensa Garay, Marcelino ha dejado claro quiénes van a ser titulares mañana en el centro del campo. Carlos Soler acompañará a Dani Parejo, pese a que Coquelin vuelve a la convocatoria tras 6 meses de ausencia. "Es una gran noticia. Lleva poco más de 6 meses, se han cubierto ls plazos, y lleva tres semanas entrenando con el grupo. Si está es porque está listo para jugar unos minutos. Tenemos para mañana a 3 jugadores para el mediocampo. Uno acaba de volver y luego tenemos otros dos. Esta claro quién va a jugar", ha dicho, en referencia a Parejo y Soler, que dejará la banda derecha puntualmente. Eso le da opciones a Ferran Torres de ser titular.

Marcelino entiende las dudas de parte de la afición. Pero confía en su plantilla. "Después del partido de la Juve como todo ha habido tristeza,porque teníamos la ilusion de jugar un partido satisfactorio, de compartirlo con nuestra afición. N pudo ser. Son enseñazans que recibimos en un proceso de mejora. Es obvio que las primeras 24 horas después del partido son complicadas. A partir de aquí, tenemos que pensar en lo siguiente. Tener seguridad en nosotros mismos. No es sencillo, porque cuando no ganas entras en una dinámica de dudas, pero tenemos que confiar cada uno en sus posibilidades", ha manifestado.

"En este mometno que tenemos dudas, los jugadores necesitan apoyo. Y entiendo las respuesta de cualquier der humano, siempre que sea lógica. Hay jugadores que no están en su mejor forma o están lesionados y pordiferentes circustancias. Unos por lesiones, por llgar tarde o pro situaciones personales", ha añadido.



Al técnico no le preocupa en exceso la situación del equipo. Ya pasó por algún bache la pasada temporada, ha recordado. "No me preocupa. Tenemos que ver esta situación como algo difícil que tenemos que salir. Y nuestra actitud, que es muy buena, nos sacará de ello. Ahora recordamos al mejor Valencia CF del año pasado, pero también pasamos dificultades un poco al principio, en diciembre y al final y logramos el objetivo".

Marcelino ha explicado la situación de Garay, al que espera tenerlo recuperado en días. "Recibió un impacto muy fuerte en una rodilla dañada anteriormente. Eso generó un dolor que le impdiió trabajar. Se estableció un proceso. Había un édema óseo y eso tarda para que no produzca dolor. Ahora está muchísimo mejor. Si no hay un retroceso, el proceso de entrenameinto es progresivo y lleva dos días entrenando con normalidad", ha explicado. Sobre Murillo, también ha sido bastante explícito: "Antes me preguntabáis por él y os decía que tiene un gran potencial, que creemos mucho en él. Si lo expone, va a jugar. En algunos partidos fue convocado y en otros no. Y no porque no esté preparado", ha afirmado.