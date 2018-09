Santi Mina se pierde al menos 3 partidos

Santi Mina será baja para los próximos partidos a causa de una «fuerte contusión en la meseta tibial de la rodilla izquierda con alteración travecular», informó ayer el club, que no precisó cuánto tiempo estará sin jugar.

Al ser una contusión, el tiempo de ausencia no debería ser superior a las dos semanas. Tal como está de apretado del calendario, con partido de Liga mañana ante el Celta, el sábado en Anoeta, y el martes en Old Trafford, provocará que al menos no juegue tres partidos. efe valència