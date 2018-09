Marcelino: "Los árbitros no me tratan igual que al resto de entrenadores"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino, atendió a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Paterna pese a que no podrá sentarse en el banquillo ante el Celta en Mestalla después de haber sido expulsado en el partido ante el Villarreal. Marcelino ha sido sancionado con dos partidos.

"Me duele mucho no estar y más en esta situación. La temporada pasada fui el primer entrenador expulsado en Primera. En esta ocasión me vuelve a tocar ser el primero. No sé si es casualidad, puede. Pese a lo que viene en el acta, en ningún caso previo a la expulsión nadie me advirtió ni me amonestó. Lo redactado en el acta no relata la realidad de los hechos. Hay que aceptar los dos partidos de sanción, pero no tendrá influencia en el partido", explicó.

"Las imágenes creo que son claras y evidentes. En ellas se ve que tengo una expresión corporal similar a muchos entrenadores. Te diría que menos. Vuelvo a decir que sí que me siento vigilado por los árbitros, no sabía decir porque, pero hay una cosa evidente: llevo 15 años de profesional y nunca he insultado ni menospreciado a un árbitro. Sin previa advertencia se me echa del campo. En esta jornada hemos visto episodios más duro que el mío y ni siquiera ha habido amarilla. No me siento igual tratado que el resto. En el acta aparece un texto determinado y es irrebatible. Es más importante para todos olvidar esta situación y pensar en el Celta", añadió.

A este respecto, preguntado por el VAR, el entrenador dijo que "no me cabe duda que el VAR está para impartir justicia. Es algo necesario y ayuda. No soy quien para decir cómo debe actual el VAR. No voy a discutir. Tampoco nos debe desviar la atención"

Preguntado por el partido ante el Celta, Marcelino señaló que "es obvio que es un partido muy importante. Es indudable que estos jugadores necesitan el apoyo de la grada. Son jugadores con compromiso y así lo han demostrado. Se va a ver que los jugadores van a poner todo de su parte para ganar. El acierto se tiene o no se tiene. La intensidad, el esfuerzo y las ganas están garantizadas".

Sobre los centrocampistas, sancionado Parejo con un partido por lo que no estará ante el Celta, Marcelino indico que "no sé que decisión voy a tomar ahora. Incluso durante el partido podría hacer cambios. Es lo que hemos entrenado, con Carlos y Wass, y se han ido familiarizando con los puestos. Valoraremos que es lo que creemos es lo mejor. Veremos en el partido si modificamos o no. Coquelin tuvo una buena aparición en esa posición, Kondogbia está tocado, y es una opción que tenemos".

Marcelino también habló de los delanteros, a los que les falta gol: "es obvio que cuando no marcan, quieren hacerlo. No creo que sea ansiedad pero puede que nos falte decisión y atrevimiento. Seguro que el gol llega. Tenemos muy buenos jugadores ofensivos. Estoy convencido de que con su capacidad la situación cambiará. En lo que más me gustaría en este partido es vernos por delante en el marcador que en cinco partidos no lo hemos visto. En el fútbol actual, ponerte por delante es sinónimo de victoria".

De las rotaciones, el entrenador dijo que "desde el partido ante el Villarreal al Manchester vamos a jugar cuatro partidos en nueve días. Es imposible jugar con los mismo futbolistas. Entonces es lógico que haga cambios. Son más motivo de dosificar cargas que otra situación. Creo que tenemos una buena plantilla para hacer cambios".

En cuanto a nombres propios, y sobre Lato, dijo que "creemos que en este momento Gayà está muy bien a nivel físico y sin riesgo de lesión, por lo que Lato también podrá entrar en el equipo. No te puedo decir cuando será pero seguro que entra en el equipo porque su trabajo es encomiable y hace méritos para jugar".