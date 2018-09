El Valencia necesita ganar o ganar

Al Valencia CF le urge la primera victoria en LaLiga. El equipo de Marcelino está necesitado de sumar un triunfo que permita disipar las dudas que ha generado el grupo en este titubeante inicio de curso. Sumar de tres en tres comienza a ser de imperiosa necesidad para un once que afronta la sexta jornada sin dar una alegría a su afición. Esta noche ante el Celta en Mestalla no cabe otra cosa que no sea «ganar o gana», tal y como reza la ya conocida coletilla habitual de un veterano periodista radiofónico.

El Valencia es, junto al Real Valladolid y el Leganés, el único equipo de LaLiga que no ha estrenado su casillero de victorias esta temporada. Ubicado en la decimoquinta posición de la tabla, con 4 puntos, cuenta sus partidos por empates (Atlético, Levante, Betis y Villarreal), además de una dolorosa derrota en el campo del Espanyol. Estos registros, unidos a que el equipo de Marcelino no transmite buenas sensaciones, obligan primero que nada a ganar a cualquier precio y luego, a ir mostrando en lo futbolístico una mejor imagen.

El rival de esta noche, el Celta, llega crecido a Mestalla. El de Mohamed es junto al Alavés el equipo revelación este inicio de curso y ocupa la cuarta plaza en la clasificación con 8 puntos, siguiendo la estela del FC Barcelona y del Real Madrid.

La principal preocupación de Marcelino para el partido de esta noche no radica en el potencial ni en el momento de forma del rival, sobre todo después de haber jugado contra equipos de la talla del Juventus, Atlético, Betis, Villarreal y un intenso derbi contra el Levante, sino en la falta de pegada del equipo. La delantera no anda fina y debe afinar su puntería. El Valencia es el segundo equipo con menos goles a favor (3), empatado con el Rayo Vallecano, Real Valladolid y Betis, y solo por delante del Villarreal. Sin gol no hay victoria. Y sin un triunfo esta noche la palabra crisis estaría en boca de todos.

Marcelino no podrá contar hoy con Parejo. La brújula del equipo, su prolongación en el campo, está sancionado tras ser expulsado en Villarreal. Esto obligará a presentar una pareja de medios formada por Carlos Soler y Coquelin, futbolista que ofreció muy buenas sensaciones en su regreso a la actividad tras la lesión sufrida en el talón de Aquiles. Garay y Kondogbia, ya recuperados de sus lesiones, entraron en la lista.

En el Celta, la ausencia del internacional turco Emre Mor, segundo fichaje más caro en la historia del Celta, es la principal novedad en una lista de convocados de Antonio Mohamed a la que regresan Hugo Mallo, Gustavo Cabral y Kevin Vázquez. Fuera de la convocatoria también se ha quedado el extremo Sofiane Boufal, quien no ha recuperado de un golpe en el tobillo. Mor sigue sin justificar la fuerte inversión que el club realizó para ficharlo. El curso pasado ya fue apartado del grupo en dos ocasiones por Unzué.