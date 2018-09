Marcelino ironiza: "No es lógico haber empatado cinco partidos, ¡cojones!"

¿Va a repetir con la pareja de mediocentros Soler-Coquelin? ¿Le gustaron frente al Celta?

En el partido ante el Celta me gustó todo el equipo y es obvio que la pareja de pivotes también. Es obvio que después de 72 horas y con un futbolista con 6 meses de competir, como Coquelin, debemos dosificar esfuerzos. Haremos cambios.

El Valencia es el único equipo que sigue sin ganar.

La realidad así lo dice y la obligación así lo impone. Ante la Real Sociedad nada cambiará, nuestra mentalidad es la de ganar siempre.

¿Cómo está de ánimo el equipo?

No es cómodo cuando ves que en el partido ante el Celta, pero en otros varios, merecimos ganar. Solo a base de perservar en lo que hacemos, nos va a llevar a la victoria. A veces en el fútbol hay cosas inexplicables. Es lógico que incomode. Tenemos capacidad y un buen grupo humano.

¿Soler o Parejo? ¿Cuál de los dos es mejor mediocentro?

Podemos opinar lo que creamos oportuno, la única diferencia con vosotros es que analizamos muchos datos, vemos el partido en directo, luego en panorámico. No me deja de extrañar que un futbolista que la pasada temporada fue de los mejores, parezca de repente que esté en entredicho. Estamos para apoyar en los buenos y en los regulares momentos, porque Dani no está en un mal momento. De todos formas, tendemos a buscar en un juego colectivo, un responsable individual. Si no hay un funcionamiento mejor, solo llegaremos a buen funcionamiento individual.

¿Va a jugar Lato?

Gayà no va convocado y Piccini está enfermo. Garay tampoco por decisión técnica, por descanso... Así que ya salen las cuentas.

Hace falta ese partido, como el del año pasado ante el Celta, que desbloquee a los delanteros.

Son dinámicas. Hicimos más méritos para ganar al Celta este año que el año pasado, cuando les ganamos 2-1. No hay ningún partido fácil. Perdemos muy poco, no es lógico en una dinámica de 6 partidos, empatar cinco, cojones. Si miramos el número de goles, hemos tenido menos acierto. Hace tres semanas éramos la verbena de la paloma, ahora tenemos más contundencia defensiva, llegamos a ocasiones de gol, es el camino a seguir.

Síntomas de mejoría, pero corre riesgo la distancia clasificatoria.

No temo eso porque estamos en el inicio y sé que vamos a ganar y que estaremos en la parte alta. Si no tenemos lesiones, si no se repite eso, no creo que al final de la primera vuelta la distancia sea grande respecto a Sevilla o Villarreal.

¿Cree que los árbitros están perjudicando al Valencia?

Solo hice valoraciones del árbitro en mis dos expulsiones. No voy a hacer ninguna otra valoración.

¿Le salen las cuentas de puntos?

No hago cuentas a largo plazo, no esperaba este inicio, vienen dinámicas y salvo los equipos que suman 85/90 puntos, el resto estamos expuestos a dinámicas. No me esperaba este inicio, pero no habrá una diferencia ostensible con el Sevilla o el Villarreal al final de la primera vuelta.

Se ha repetido un patrón en los partidos de la Real Sociedad que en 4 de 6 jornadas se ha adelantado en el marcador, a veces hasta con dos goles de diferencia, y le acaban remontando.

Tenemos que fijarnos en noostros, ser sólidos. La Real es un equipo que ataca bien y rápido, recuperan a Willian José. Nos generan muy pocas oportunidades, y hay que seguir siendo atrevidos y buscar la portería. Contra el Celta quizá estuvimos más pendientes de mirar el reloj en los últimos minutos, por la necesidad de ganar, y con un despiste nos empataron.

¿Ha sido estos días más psicólogo o entrenador?

Lo afronto con normalidad, con frialdad en el análisis, me enseñan más estas situaciones que las victorias, siempre saco conclusiones y en tono positivo. El segundo tiempo del Espanyol ya está muy lejano. Si somos capaces de repetir la última actuación, seguramente ganaremos. No somos un equipo que dé la sensación de dejadez, de desorganización.