La hora de ser el Valencia

El Valencia espera que Anoeta ponga fin a la sucesión de empates en bucle con los que se ha homenajeado a "Atrapado en el tiempo", la comedia en la que Bill Murray se despertaba cada día en un idéntico 2 de febrero, la misma fría sensación que envuelve al valencianismo, en paciente espera del despegue de su equipo. "Perdemos muy poco, pero no ganamos. No es lógico empatar cinco partidos seguidos, cojones", afirmaba ayer en tono medio jocoso, medio incrédulo, Marcelino García Toral. La comparecencia de ayer del técnico asturiano había que entenderla más en clave anímica que futbolística. Con normalidad y varias respuestas tocadas de cierto sentido del humor - "nuestra defensa ya no es la verbena de la Paloma"- y con alguna cita apócrifa - "empatamos más partidos que el Alcoyano"-, Marcelino calmó la impaciencia entorno y reafirmó la personalidad que se le presupone al Valencia: "las victorias llegarán, estaremos en la parte alta, al final de la primera vuelta la diferencia con los grandes no será tan alta..."

El Valencia se agarra a un argumento. La neta inferioridad sufrida contra el Espanyol y frente a la Juve "ya queda lejos". La realidad más fiable del equipo blanquinegro, aunque no se haya traducido de momento en resultados, es la del conjunto que cerró la portería a cero ante Betis, Villarreal y durante 80 minutos ante el Celta. En definitiva, el Valencia que está un partido de desbloquear su tendencia y empezar a escalar, a lomos de las carreras de Guedes. El año pasado fue una goleada al Málaga (5-0) la que retiró el freno de mano ¿Será la Real Sociedad la que cambie el chip?

Marcelino se quedó encantado con el equipo que jugó ante el Celta, pero el calendario y la dosificación de fuerzas le obligan a realizar "bastantes cambios". La defensa experimentará novedades. Sin Piccini (con fiebre), Garay (reposo), Gayà (con molestias), será el turno de Toni Lato. El lateral valenciano ha esperado su turno con trabajo, silencio y respeto. Vezo será carrilero diestro y Paulista y Diakhaby, ya acoplados como pareja de centrales, dirigirán la zaga. En el doble pivote, a pesar de la mejoría que aporta su oficio y saber estar, Coquelin descansará para no aumentar el riesgo de una recaída tras seis meses en el dique seco. En la medular volverá el clásico de los mejores días del marcelinismo: Kondogbia y un Parejo al que el técnico apoya "en los días buenos y en los regulares, porque mal no ha estado. No me deja de extrañar que un futbolista que la pasada temporada fue de los mejores, parezca de repente que esté en entredicho". En ataque, Gameiro podría acompañar a Rodrigo que, según informó ayer Cope, pagó la frustración del empate ante el Celta con enfados y patadas al mobiliario del vestuario, que le valieron la recriminación de su técnico.

A lo largo de su charla con los periodistas, Marcelino insistió en la importancia del funcionamiento colectivo por encima de los juicios individuales. Y remarcó la necesidad de no especular cuando se acaricie el premio del primer triunfo: "Tenemos que ser atrevidos, no fijar nuestra atención en el final del partido. Ante el Celta esta dinámica de no ganar nos llevó a mirar más el reloj a ver si finalizaba que el juego. En un pequeño despiste que tuvimos nos costó caro".

"Saldremos reforzados"



"A veces hay cosas inexplicables y no es lógico que hasta ahora no hayamos ganado. Esta situación, lógicamente, incomoda, pero saldremos reforzados de esta dinámica. Estamos para apoyar en los buenos y regulares momentos. Hace falta un clic para desbloquear a los delanteros. Cuando empatas tanto es porque no eres vulnerable y la victoria está más cerca", iba relatando Marcelino.

El técnico intentó enfocar con normalidad la racha negativa, atribuyéndola a "dinámicas". "Menos Real Madrid, Barcelona y a veces el Atlético de Madrid, que pasan de 85 puntos, el resto tiene dinámicas y altibajos".

Enfrente espera un rival imprevisible, de marcador inestable. La Real, sin Theo ni Juanmi pero con el regreso de Willian José, se ha adelantado en 5 de 6 partidos, pero en cuatro de ellos el rival ha acabado remontándole, a pesar de contar hasta con ventajas de dos goles.