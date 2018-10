Batshuayi: "Me concentro al 10.000 % en el Valencia CF"

El delantero belga Michy Batshuayi, que mañana cumple 25 años, ha metido al Valencia CF en un buen lío. «No estoy buscando un traspaso definitivo. Siento respeto por Chelsea y los amo. Este préstamo al Valencia es importante para mi desarrollo, para mostrar lo bueno que soy, así puedo volver al Chelsea siendo un mejor jugador», explicó en una entrevista al periódico 'The Times'. Batshuayi llegó este verano cedido al Valencia procedente del Chelsea previo pago de tres millones de euros por la cesión, y con un opción de compra de 50 millones.

Sin embargo, unas horas después de hacerse públicas estas declaraciones, el ariete ha matizado sus palabras a través de un tuit. No ha desmentido sus afirmaciones, pero ha querido evitar males mayores con el club y la afición": "dije que me concentro al 10000 % aquí, yo quería venir a Valencia, y solo a Valencia... Tengo que demostrar aquí de lo que soy capaz. Lo único que dije/quise decir, y lo mostraré cada vez que use esta camiseta, porque la confianza que he recibido aquí es única. Lo verás en el campo".

Hasta ahora, no es que haya hecho muchos méritos para que el VCF se planteara pagar esa altísima cantidad de dinero. Llegó con sobrepeso, claramente fuera de forma, y solo ha marcado un gol, mejorando sus prestaciones en los dos últimos encuentros, frente al Celta (1-1) y ante la Real Sociedad en Anoeta (0-1). «No he hablado con ellos (los dirigentes del Chelsea), para nada. Eso es algo de lo que se encargarán mi agente y el Chelsea, pero no he hablado con el club ni con Maurizio Sarri», apuntó en referencia al técnico italiano del conjunto inglés.

Muchas luces no ha demostrado hasta la fecha el delantero belga del Valencia, que no ha mejorado el rendimiento de su predecesor en el puesto, el delantero italiano Simone Zaza, traspasado al Torino.