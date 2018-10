Mourinho: "Es un gran partido contra un gran rival"

¿Cómo afronta este partido y esta semana?

No todos pueden jugar la Champions. Es un gran partido, contra un gran rival, en una gran semana.

¿Qué reacción ha visto en sus jugadores?

Todos los jugadores son diferentes, veo diferentes reacciones. A veces lo que ves no es lo que va por dentro. Veo gente triste, que parece que no han perdido ningún partido. En los entrenamientos todos el deseo de ganar y trabajar. Puedes estar riéndote y ser el hombre más triste del mundo. A unos les importa más que otros.

¿No cree que a Alexis le faltan los goles y las asistencias que tenía en el Arsenal?

Estoy de acuerdo.

¿Tiene usted el apoyo de los jugadores?

Ya lo he dicho. Después de 20 años, tal vez ya no soy el niño de antes, pero no creo que los jugadores no sean honestos. Tienes que preguntar a grandes jugadores que ha habido en este club, si han ido alguna vez a algún partido sin intención de darlo todo. Hasta que un profesional me lo diga, me diga que algún día no fue sincero, pensaré igual. Otra historia es que tengan mal rendimiento, las estadísticas. Y otra cosa es el jugador, el hombre.

¿Entonces por qué no se gana?

Es colectivo, la responsabilidad es de todos. El rendimiento en el campo es la consecuencia de muchos factores. Shaw dijo que el rendimiento lo deben dar los jugadores. No estoy del todo de acuerdo. Hasta el utillero tiene un papel. Todos ganamos y perdemos.

¿Ha hablado con el propietario del club?

¿Yo te pregunto a ti con quién hablas?

¿Qué puede hacer usted para mejorar el rendimiento del equipo?

Lo que puedo hacer para mejorar ya lo hago.

Es verdad que le llamó Zidane para tranquilizarle de que no quiere su puesto en el United?

Pregunta al periodista que tienes detrás, es quien lo ha escrito. Se ve que ha puesto un micro en el teléfono.

¿Teme que vaya a perder su puesto?

No.