Marcelino: "Para venir fichajes, deben salir futbolistas"

¿El equipo se fue al parón tras dos partidos en los que se sufrieron 49 faltas, cómo está físicamente el equipo para jugar mañana?

El equipo está bien, ilusionado con volver a competir, llegaron prontito de sus periplos internacionales, Parece que como jugamos frente al Rayo que será fácil. Queremos lograr la segunda victoria seguida en casa, el Rayo no nos va a facilitar las cosas. Ganó al Huesca, dificultó al Barcelona, vendió cara su derrota frente al Atlético. Es un equipo dinámico, atrevido, con gente que va para arriba.

¿Por qué van 19 convocados?

Van 19 porque hay algún problemilla físico, tanto Gabriel como Garay que tuvo un fuerte golpe. Es posible que una parte amplia de los jugadores que estuvieron en los últimos onces, sean partícipes mañana.

¿Condiciona el Rayo para la Juventus?

Dado nuestro inicio, el partido del Rayo es clave. Venimos de un descanso, salvo Carlos Soler el resto ha tenido una semana completa. Después vendrá la Juve, que es muy importante. Pero lo prioritario es lo inmediato.

¿Le da la sensación de que el Valencia está en el Centenario?

El Centenario tiene sus actos, nos gustaría ser un equipo competitivo a lo largo de la temporada, le daría un valor mayor. Queremos dejar al Valencia en el sitio en el que se merece.

¿Con dos centrales en duda, por qué Murillo está fuera?

Ambos jugadores pensamos que van a estar al no tener problemas musculares. Vezo nos da la doble posibilidad de jugar de central y lateral.

¿Cómo está Kondogbia?

Es uno de los que tiene problemas, no corrimos riesgos, tiene un problema en la rodilla después del Young Boys, son más bien secuelas que lesiones. Hay jugadores para cubrir esa posición.

Rodrigo lleva un gol en 1.200 minutos.

Confiamos absolutamente en Rodrigo, en su capacidad, talento, actitud, es cuestión de que el gol entre. Si marca aumentará su confianza, su determinación, su improvisación. Rodrigo es importante para el Valencia hasta sin el gol, da profundidad en zonas intermedias, es pasador, genera oportunidades a sus compañeros, nos da mucho fútbol, pero los delanteros necesitan el gol.

¿Tratará de aprovechar que Batshuayi ha marcado con su selección?

Me interesa que meta goles con el Valencia, no con su selección. Es un refuerzo anímico importante, es una cuestión de adpatación y rendimiento, yo intento ser justo. Facilitaremos su adaptación para que su rendimiento sea acorde con su capacidad.

¿Van a fichar en el mercado de invierno?

Solo si salen futbolistas, vendrán nuevos jugadores, y dependerá de que ellos quieran salir. Si luego, si la iniciativa parte de ellos, en un diálogo se considerará que nadie sale perjudicado. Si no hay salidas, estamos satisfechos con la actitud

¿Nota más alegre anímicamente al equipo?

Es indudable que las victorias dan alegría, y más con un trabajo tan expuesto en el que quieren agradar. Nos pasa en todos los trabajos. Confías más en ti mismo, es importante ganar porque necesitamos la primera victoria.

¿Teme que Lato y Murillo se desconecten?

La constancia en el esfuerzo siempre tiene premio y la temporada es muy larga. Vamos a alcanzar el primer tercio, la Champions y la Copa están en el inicio. Hay que estar en constante predisposición para estar disponible. El futbolista que no juega debe salir de esa situación, todavía peor que no jugar es estar lesionado. No hay ninguna queja con ninguna de los dos.

¿Le ha transmitido Murillo que quiera irse?

Murillo no me ha transmitido nada, en ese sentido. Con él hablamos de lo inmediato, que es lo más importante.

¿Santi Mina es intocable?

Solo habrá salidas si algún jugador nos manifiesta que quiere salir. No hay ninguna decisión ni ninguno nos lo ha comunicado.