El Valencia se codea a medias con la nobleza continental

En la pretemporada en la localidad suiza de Crans-Montana, Marcelino García Toral lanzó un deseo al aire: «Si no nos marcan más de 30 goles, volveremos a estar en la Liga de Campeones». En los planes del técnico estaba y sigue estando la convicción de que, con pocos goles encajados, con la mayor pólvora acumulada tras los fichajes de Michy Batshuayi y Kevin Gameiro, junto a la continuidad de Rodrigo Moreno y Santi Mina, los goles a favor serían sinónimos de victoria. El año pasado se encajaron 38 goles, uno por partido. Un promedio que sin ser alto obligó a mantener una buena puntería. El plan se ha cumplido a medias. El Valencia no gana tantos partidos, porque no marca, pero se ha convertido en uno de los equipos más difíciles de batir de todo el continente, con solo dos derrotas en su casillero.

Si se toman como base los cinco grandes campeonatos europeos, con un nivel parejo al de LaLiga Santander, después de doce jornadas disputadas, solo ocho equipos han perdido menos partidos que el conjunto valencianista. Todos ellos son equipos punteros en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia pero, a diferencia del Valencia, han logrado más victorias y no están estancados en la clasificación.



Liga, solo el Atlético

Solo el Atlético de Diego Simeone ha perdido menos partidos que el Valencia, con solo una derrota. En este apartado el Valencia aparece empatado con el Barcelona, con dos tropiezos ante Leganés y Betis. La seguridad defensiva de los valencianistas, con cinco partidos con la portería a cero, no se ha aprovechado aún para encadenar victorias.



Bundesliga, manda Alcácer

Los goles en el último tramo de Paco Alcácer tienen buena parte de culpa de que el Borussia Dortmund no haya perdido ningún partido, un registro que comparte con el RB Leipzig. Por detrás aparece el Borussia Moenchengladbach, con las mismas dos derrotas que los blanquinegros.



Inglaterra, tres invencibles

Chelsea, Liverpool y Manchester City, tres proyectos de hierro, siguen con cero derrotas. Les sigue el Arsenal de Unai Emery, con dos, pero con la diferencia de haber ganado siete partidos.



Una vieja e intratable Signora

El Valencia está obligado a vencer en el Juventus Stadium el próximo martes, alg0 que no ha conseguido ningún equipo italiano este año. Ni en Turín, ni en otra ciudad. Solo un empate ha cedido el equipo entrenado por Max Allegri. El Nápoles le persigue con dos derrotas, pero tiene el doble de puntos (28) que el Valencia, al ganar nueve partidos.



El PSG reina en Francia

En la Ligue 1, el PSG ha marcado diferencias muy pronto y sigue siendo el único club invicto. Tras sus pasos, clubes como Saint Etiene y Montpellier, con dos derrotas, al igual que el Valencia.