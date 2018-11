El Juvenil A del Valencia CF merece más en Turín ante la Juventus FC en la UEFA Youth League (3-0)

El Juvenil A de la Academia del Valencia CF perdió en Turín ante la Juventus FC por 3-0 en la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Youth League, en un encuentro en el que los del Antonio Puchades hicieron méritos, en especial en una excelente segunda mitad, para regresar con un mejor resultado. Sin embargo, ese mejor juego y completo asedio ofensivo tras el descanso no estuvo unido a su acierto en ataque. Una auténtica pena porque los blanquinegros dieron una gran imagen en la Ciudad Deportiva de Vinovo.

Los de Mista salieron bien posicionados sobre el césped de Turín, con las ideas claras: fuertes atrás y en busca de la velocidad de Pablo Jiménez y Ricardo Campos. Mientras, la Juventus quería dominar la situación con el balón. El meta Diego Huesca estuvo providencial en un disparo de falta directa de Nicolussi en el minuto 11. Y es que el peligro de los italianos llegaba de numerosas acciones a balón parado. Entonces llegó el fatídico minuto 21 en el que Nicolussi hizo el 1-0 al aprovechar un rechace en el palo y un fallo en el despeje valencianista.

Este tanto italiano no descompuso a los jugadores blanquinegros que peleaban por lograr el empate. Una acción personal de Ricardo Campos a punto estuvo de dar sus frutos, pero su centro no encontró rematador. Y al filo de la media hora Jordi Escobar, en el segundo palo, no precisó su remate que salió alto. Eran los mejores minutos del Juvenil A de la Academia VCF pero sin acierto, todo el que tuvo otra vez la Juventus que antes del descanso marcó el segundo en un potente remate de Portanova. No mereció tanto castigo por lo que había hecho en esta primera mitad.

Mista movió el banquillo e hizo tres cambios de golpe: Carlos Badal, Fran Pérez y Nacho Muñoz por Guillem Molina, Ricardo Campos y Pablo Jiménez, respectivamente. Y le salió de maravilla. Había que revolucionar el partido y lo consiguió. En el minuto 56 Esquerdo mandó a la cruceta con Loria batido en la ocasión más clara de los de Paterna. Y en el 59 Jordi Escobar no estuvo fino delante del portero tras un gran centro de Nacho Muñoz.

Sólo había un equipo en Vinovo, el Juvenil A VCF. Llegaba y llegaba al área juventina, aunque sin encontrar la forma de batir el marco local. Y lo intentó por todos los medios, combinando, tocando, embotellando a su enemigo en su zona defensiva. Un precioso disparo de rosca de Martín Lapeña no entró por centímetros. El asedio era total y, además, el colegiado no vio manos de Portanova dentro del área pese a las protestas valencianistas. Pasaban los minutos y la Juventus apenas salía de su parcela. Sin embargo, en el descuento la Juventus hizo el tercero en un duro castigo para los nuestros.