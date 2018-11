Una victoria por la supervivencia

Decir que el Valencia depende de sí mismo para estar en la próxima ronda de la Liga de Campeones no es faltar a la verdad, porque si gana sus dos próximos partidos estará en el bombo, pero aún así es una afirmación atrevida. Porque los envites, empezando por el de esta noche en Turín ante la Juventus, y el último en Mestalla contra el Manchester United, son de máxima dificultad.

El Valencia CF llega hoy al Juventus Stadium con la necesidad de conseguir la victoria ante el favorito del grupo, motivado tras tres victorias consecutivas, y en una línea ascendente. Todo apunta a que hay partido. Pero el rival de esta noche, que ya ganó en Mestalla, es un auténtico rodillo al que ha mejorado el competitivo Cristiano Ronaldo. El portugués, que fue expulsado en Valencia, afronta el encuentro como algo personal y eso siempre dificulta todavía más el reto.

Para el partido de esta noche Marcelino no podrá contar con el central argentino Ezequiel Garay, uno de los titulares fijos en su equipo, que padece molestias físicas, ni con Denis Cheryshev, lesionado desde hace varias semanas y sin un plazo concreto de recuperación. Por contra, el técnico asturiano recupera a Cristiano Piccini y a Jeison Murillo. El central colombiano, con el que apenas ha contado hasta el momento Marcelino, entra contra pronóstico en la citación.

Adivinar el once titular del Valencia CF esta noche se antoja complicado, porque Marcelino no tien otra que la victoria, pero no distará mucho del formado por Neto en la portería; Wass, Paulista, Diakhaby y Gayà en defensa; Kondogbia, Parejo, Carlos Soler y Guedes en el centro del campo, mientras que Rodrigo y Santi Mina conformarán el ataque. Murillo en lugar de Diakhaby en el eje y Coquelin por Kondogbia o Carlos Soler, pueden ser las novedades.

En cuanto a la Juventus, Massimiliano Allegri tiene las bajas de los alemanes Sami Khedira y Emre Can y la duda sobre la presencia de Federico Bernardeschi, todavía lesionado. Todo apunta a que formará con Wojciech Szczesny en la portería, Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Álex Sandro en la defensa; Pjanic, Rodrigo Bentancur y Matuidi en el centro del campo, mientras que en la punta del ataque estarán Cristiano Ronaldo, Mandzukic y Dybala.