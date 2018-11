La UEFA aplicará el VAR en la Liga de Campeones en octavos de final

Marcelino García Toral no pudo disimular un gesto de despago cuando se le preguntó por el gol, marcado con la ayuda del brazo, de Marouane Fellaini contra el Young Boys. Un tanto que, sin querer ser usado como excusa, precipitó la eliminación anticipada del conjunto blanquinegro de la Liga de Campeones. El técnico valencianista reflexionó en voz alta para preguntarse «cómo una competición tan bonita como ésta, la mejor del mundo a nivel de clubes, no tiene todavía el VAR. Es un consuelo que no nos sirve, un equipo de nuestro grupo suma 6 puntos en el descuento pero así es el fútbol y nosotros debemos penar en lo que hicimos bien y en lo que debemos mejorar».

Se da la circunstancia de que la UEFA tiene previsto aplicar el VAR a partir de octavos de final de la presente edición de la Liga de Campeones, justo la fase a la que no ha accedido el Valencia, en parte, por la no habilitación de este sistema.

Desde su puesta en marcha esta temporada en LaLiga, el Valencia solo se ha visto «beneficiado» en una ocasión, en el penalti cometido sobre Gameiro en el pasado Getafe-Valencia, que fue decretado un minuto después del agarrón al delantero francés. En otros partidos previos, contra Espanyol, Girona o Levante UD, el VAR fue contrario, con toda justicia, a los intereses del Valencia.



Ensayos en Mestalla

Por otro lado, tal como informaba ayer el diario As, el Valencia acogerá mañana en su estadio de Mestalla unos ensayos de la FIFApara mejorar la apliación del VAR y así poder reducir el margen de error, sobre todo, en las acciones de fuera de juego. Como apuntaba la citada información, el club de Mestalla, en colaboración con LaLiga y Mediapro, es uno de los clubes que trabajan en la mejoría del sistema del VAR cediendo sus instalaciones de Mestalla.