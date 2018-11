Marcelino: "El planteamiento en Madrid será muy parecido al empleado ante la Juventus"

Es llamativa la cifra de goles en contra del Madrid, 19, que podrían ser más de no ser por 5 disparos al poste. ¿A qué cree que se debe este factor?

A veces los equipos, haciendo más o menos lo mismo, encajan más o menos goles. No analizo al Madrid al detalle, pero encajar más goles te priva de sumar puntos, es obvio. El proceso inverso nos pasa a nostros. No hemos sido capaces de aprovechar los pocos goles encajados en puntos. Pero el nivel defensivo individual de su defensa es para ser solventes.

¿Por qué Carlos Soler no fue titular en Old Trafford y el Allianz Stadium?

El entrenador está para tomar decisiones. Carlos Soler es de los que más minutos acumula, también con la sub'21. Buscamos lo mejor para el equipo, intento poner a los que considero mejores para ganar.

¿Es un buen momento para cicatrizar la Champions si se gana en Madrid?

Son ompeticiones diferentes, la Liga es prioritaria, fue un palo duro caer eliminados de la Champions, pero hay que ser conscientes de la realidad. Nos enfrentábamos a dos duros equipos, queríamos llegar con opciones pero no ha podido ser. Tenemos un partido superatractivo. Vamos a ser competitivos y con la intención de ganar.

¿Es el Madrid-Valencia más equilibrado?

Está demostrando una irregularidad que se transmite al resto de equipos, el líder de la Liga es el que menos puntos lleva de todas las grandes ligas. Nuestra intención es ganar allí. Tienen un gran potencial pero están jugando de manera irregular.

¿La estrategia para ganar al Madrid se parecerá al de la Juve?

La idea es parecida a la empleada para jugar contra la Juve.

¿Qué motivos hay para el optimismo?

Venimos de dos victorias consecutivas. Perdimos contra la Juventus, pero demostramos un nivel alto. Estamos bien, no salimos vapuleados, incluso el entrenador visitante reconoció la dificultad de derrotarnos. Hay que ser exigentes, estos son partidos grandes. Hay que ser capaces de repetir estos partidos en los próximos 10 años, eso nos hará acercarnos.

¿Que le parece la situación de Isco?

El fútbol no depende de un solo jugador, sino de la idea colectiva. No conozco los detalles de Isco, el entrenador buscará las mejores soluciones.

¿Ha cambiado mucho el Madrid?

No veo gran diferencia entre el Madrid de Lopeteguiy Solari. Han mejorado los resultados. A nivel táctico tienen muchos puntos en común y siguen jugando con un 4-3-3

¿Por qué no asistió a un acto ayer del Centenario? ¿Está implicada la plantilla en los actos?

Allí donde se me pida estar en actos del Centenario, allí estaré.

¿Cómo está Rodrigo?

Rodrigo es baja para este partido. Esperemos que esté apto para jugar frente al Sevilla.

¿Qué Real Madrid espera?

Han perdido cinco partidos cuando el año pasado perdieron solo seis. Cada partido es distinto, una cosa es jugar en Eibar antes de ir a iun partido de Champions. No es lo mismo que jugar en el Bernabéu frente al Valencia. Espero un Madrid de gran talento individual. Tenemos que jugar con personalidad y convencimiento.

¿Qué le parece que la Libertadores se juegue en Madrid?

Lo lógico y bonito habría sido que se jugase en Argentina. Por el bien del fútbol, lo normal es que se hubiera podido disputar en el campo de River.

¿Cómo están Garay y Piccini?

Garay está al 100% y tomaremos una decisión entre él y Diakhaby. Piccini está para jugar 90 minutos.

¿Ve a Kondogbia más maduro tras asumir jugar con la República Centroafricana y ser su capitán?

Desde que conocemos a Kondogbia se distingue por su madurez, profesionalidad y actitud. Respetamos su decisión y veo al mismo Kondogbia.