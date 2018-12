Marcelino: "Estamos jodidos, pero no vamos a flagelarnos"

¿En qué estado anímico está el equipo después de digerir una semana con dos derrotas en campos tan importantes?

Tenemos que ser reflexivos, autocríticos, saber lo que hacemos bien y en lo que debemos de mejorar, el siguiente partido lo tenemos mañana y el próximo de Liga, que es muy importante. Ambos con el único ánimo de ganar. Competimos extraordinariamente bien contra la Juventus. Contra el Madrid tuvimos un primer tiempo por debajo del nivel del que estamos capacitados y se nos debe exigir, pero también tuvimos un segundo tiempo muy bueno que si acertamos con las ocasiones, el resultado sería otro. No hay que repetir el primer tiempo. Si somos capaces de jugar 90 minutos a ese nivel, el de la segunda parte, ganaremos muchos encuentros.

¿Por qué se compitió a un nivel tan bajo contra el Real Madrid en la primera parte?

Empezamos el partido correcto, un centro de Gayà que sacaron bajo la línea, el partido estaba con dominio alterno y el gol nos hizo mucho daño, nos generó mucha inseguridad, pérdida de criterio en ataque y generamos espacios en defensa. Una vez visto el partido, tampoco nos hicieron tantas ocasiones, porque en repliegue bajo tuvimos mucha solvencia. Para ganar en el Bernabéu debes jugar bien y atacar. Ese inicio con tres ocasiones de gol nos aumentó la confianza en el segundo tiempo, lo lógico es que hubiésemos empatado. Somos autocríticos y sabemos que no podemos repetir ese primer tiempo, hay que sobreponernos a esas situaciones y no perder la perspectiva.

¿Qué le pasa a Guedes?

Gonçalo en su momento no hizo pretemporada, porque estuvo ausente del trabajo colectivo, entre vacaciones tras el Mundial y trabajo individual. Se puso en forma en plena competición. Tuvo un problema frente al Barça en la zona pélvica y ese problema persiste. Estaba muy limitado ante el Madrid, le impide estar a su máximo rendimiento y le limita explotar la velocidad al espacio. Hay medidas a tomar, entre el cuerpo médico y el futbolista, si son medidas preventivas o una solución, privándonos de su participación durante unas semanas. No va a poder jugar tres partidos en una semana, está claro.

¿Por qué no se opera, entonces?

¿Cómo le voy a decir a Gonçalo que se opere? No puedo ser partidario, no tengo datos, capacidad, decisión, argumentos. El tiene momentos en los que está bien y otros no. El día del Real Madrid es que estaba bastante limitado. Sigue jugando porque si el jugador nos comenta que está disponible para jugar, si él me dice que está apto, lo ponemos. Gonçalo es muy importante, no es algo impuesto, no es por cabezonería. Nos ha condicionado la lesión de Cheryshev, podemos optar por Ferran aunque su lugar es la derecha, pero el día de la Juventus estuvo en un nivel competitivo favorable. Tres partidos en una semana no está capacitado para jugar.

¿Cuándo se tomará la decisión?

No lo sé. No es lo mismo, yo sé lo que es tener un pubis dos veces operado, pasas por procesos, un día estás increíble y otros no. Hay días que está muy bien, en el postpartido tiene más síntiomas, pero luego recupera. No está al 100%, llegado el momento se decidirá.

La realidad es que el VCF es decimocuarto y que están eliminados de la Champions.

En estas 14 jornadas el año pasado éramos un equipo en un estado de flash permanente. En ese proceso os lo dije, ganamos partidos que no merecimos, y en este año nos sucede al revés. Para un Valencia que está destinado a estar en Champions, algo de lo que no rehuimos, viene condicionado por meter goles. 11 goles en 14 partidos son muy pocos. Nuestros centrocampistas llevaban también más goles, no solo los delanteros. Este año perdimos 2-0 en el Bernabéu, no jugando un buen primer tiempo tuvimos más ocasiones de gol. Lo que estoy diciendo es verdad, es una realidad, un hecho constatado. Estamos jodidos, pero no tenemos que flagelarnos, hay que darle fuerte. Tenemos que mejorar todos en facetas ofensivas, tenemos que insistir los 90 minutos desde el inicio. La concreción en las áreas definen los resultados, no somos eficaces en la contraria, cuántos tiros y centros necesitamos para meter un gol? Tenemos que insistir, este equipo, trabaja, juega y compite. Estamos muy jodidos todos, pero hay que levantarse, solo así cambias la dinámica.

¿Le han decepcionado los fichajes?

Los números indican que no han tenido un gran rendimiento. La responsabilidad es de todos, pero si hay que reconocer a final de temporada el error, lo haremos. Todos creíamos que eran grandes futbolistas el 31 de agosto. Seguro que van a dar su mejor nivel.

No es un problema de Guedes, otros jugadores importantes no están dando su nivel.

La temporada pasada en estas fechas todos tenían un gran nivel y habían sido piezas decisivas a nivel de juego y resultados. Siempre recordamos su máximo esplendor. Entre todos tenemos que lograr que lleguen a ese nivel. Como cuerpo técnico ponemos las mismas herramientas, la exigencia y el diálogo son los mismos, nos tenemos que obligar a conseguir ese rendimiento, porque estos futbolistas son muy importantes.

Alemany dijo que el partido de Copa era irrelevante.

Vamos a pensar en ganar y pasar la eliminatoria. Dijo que lo más importante es la Liga, es la que nos permitirá llegar a Champions, tenemos la segunda vía de ganar la Liga Europa, la regularidad en la Liga nos permitirá ser cuartos. Es normal que la vista se nos vaya a la Liga. En su momento diremos a qué vamos a dar más prioridad. La Liga es lo prioritario y el partido ante el sábado es vital. No nos escondemos, la situación es esta.

¿Qué le diría a la afición para que vaya a Mestalla ante el Ebro?

La afición debe creer en su equipo, es cuando lo necesitamos, necesitan el apoyo de la grada, todos queríamos ganar a la Juventus en su estadio, donde casi siempre gana, era muy difícil. Para llegar a ese nivel de exigencia debemos competir muchos años en Champions.

Es la segunda plantilla más joven de la liga, depende mucho de estímulos positivos que no están llegando, cree que está cobrando un peaje anímico importante en todo este recorrido de cuatro meses?

Somos une equipo joven, que con el viento a favor vuela, con el viento en contra es más difícil volar, no hemos tenido los resultados que deseábamos. Teníamos dos objetivos añadidos que no son fáciles de llevar, la Champions y la exigencia del inicio. El mal inicio te obliga a remontar a remar contra corriente. Por eso también pedimos a la gente que ayude a nuestro equipo.