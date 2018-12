Marcelino: "Quizás algunos jugadores vieron el choque como un marrón y no como una oportunidad"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró tras resolver la eliminatoria que «es evidente que jugamos un primer tiempo malo, muy cómodo, sin profundidad y sin llevar el balón al área. Solo recuerdo un disparo de Kondogbia en ese tramo. No es para sentirse satisfecho de lo que hemos hecho ante más de 23.000 personas. En la segunda parte hemos tenido más profundidad, y hemos hecho la clase de cosas por las que la gente se engancha a un equipo».

El técnico recordó cuál es la prioridad más urgente del equipo, el partido vital ante el Sevilla, cuando fue preguntado por el juego desarrollado anoche: «Nuestra obligación era pasar la eliminatoria, no hemos tenido un partido completo. Tenemos un encuentro muy importante el sábado. Mi opinión sobre algunas cuestiones puntuales me las quedo para mí. Tenemos que exigirnos más. Tenemos que pensar ya en el sábado, que es un partido decisivo contra un rival directo. Pero me hubiese gustado evidentemente ver un partido distinto».

A Marcelino se le hizo una pregunta muy directa ¿Algunos jugadores han visto el partido frente al Ebro como un marrón y no como una oportunidad? «Quizás algunos jugadores lo han interpretado así, no puedo decir que no. Cada partido es una exposición pública del rendimiento, y siempre hay que tener la mentalidad y la motivación para jugar al máximo. En el Bernabéu jugamos ante el Madrid, no podemos pretender dominarles los 90 minutos. Es distinto a este».

El técnico no quiso confirmar si hoy se tomará una determinación respecto a la posible intervención quirúrgica de Guedes y si, en ese cónclave previsto, participará también el doctor, externo al club, Antonio Maestro. «No sé si va a venir. No creo que se vaya a tomar ninguna determinación en cuanto a una operación. Los procedimientos no los marco yo y la idea es seguir el tratamiento conservador». Marcelino reconoció que Uros Racic necesita «una exigencia competitiva mayor» a la de jugar en el Mestalla en Segunda B, pero no compartió el mismo diagnóstico sobre Kang In Lee: «Es muy joven aún para salir cedido, entrena con nosotros, aun será juvenil la próxima temporada. Sé que Álex Blanco puede jugar en las dos bandas y en ataque. En estas edades, lo importante es que jueguen en varias posiciones y luego se perfilará su posición», concluyó.