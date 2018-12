Marcelino: "Guedes está mermado, pero él quiere jugar"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, afirmó en las horas previas al vital partido de Liga ante el Sevilla en Mestalla que "el Valencia tiene mucho que ganar. Jugamos contra un rival que se presume directo para lograr el objetivo a final de temporada. Para acercarnos a la parte alta tenemos que lograr mantener una buena dinámica de resultados. El Sevilla tiene 27 puntos y en seis partidos ha sacado 15 de 18 puntos. Esa racha es la que debemos sacar nosotros. Tenemos 6 de 9, si prolongamos esa racha estaremos cerca de arriba. No es una final porque quedan 72 puntos en disputa. Para nosotros es más importante el partido que para ellos".

Marcelino siguió hablando del rival y del decisivo encuentro liguero: "El Sevilla tiene una similitud con nuestro inicio de la temporada pasada. Tienen mucha efectividad, se han asentado con una idea de juego nueva y un nuevo entrenador. Parecía que estaban cuestionados pero lograron una dinámica de resultados positiva lo que permite el equilibrio. Tenemos que ganarles. Son complicados, atacan rápido, tienen segundas jugadas.... Es igual. Jugamos en Mestalla, con nuestra afición, seguro que tendremos opciones de ganar".

Preguntado por lo que podría pasar si no se lograba el triunfo, y sobre los pitos que se escucharon en el partido ante el Ebro de Copa del Rey, el entrenador señaló que "no pienso en una derrota. Nuestro público nos apoya cuando el equipo es intenso, dinámico, compite y gana. Pero ganar dije lo último. Cuando el público ve que desarrolla esas facetas naos apoya. Y estamos cerca. En el segundo tiempo el otro día no silbó. En la primera mitad es normal que exteriorice que no está de acuerdo con lo que ve".

"En diciembre, con seis meses por delante, no se pueden cambiar los objetivos. Ellos tienen una clara ventaja pero nosotros tenemos el único pensamientos e ganar. Jugamos un partido muy importante, vital pero no definitivo. Debemos ser conscientes de ello. Sabemos que el equipo va a competir. Ganamos poco este año, pero también perdemos poco. Solo en uno o dos partidos el rival fue mejor que nosotros", añadió.

Sobre Gonçalo Guedes, el técnico dialogó con el futbolista tras el entrenamiento, Marcelino señaló que "ya entrenó fuera del grupo, en campo, y ahora con el equipo. Está para salir del principio. No al cien por cien pero sí con la predisposición de ayudar y estar con el equipo. Tenemos que pensar si su disposición mental es buena. Es una limitación más en tiempo que otra cosa. No está para noventa minutos pero sí para un largo trayecto. Guedes está mermado, es una evidencia, pero lo importante es su predisposición. No está al nivel de la temporada pasada, pero él quiere jugar. Conozco muy pocos futbolistas que jueguen sin molestias". Sobre Rodrigo, dijo que "hizo más entrenamiento que Guedes, está para jugar".

Preguntado por los pitos a Parejo en el partido de Copa dijo que "esos temas afectan. El jugador tiene que sobreponerse. No me gusta anda que piten a un futbolista nuestro. Lo de Dani Parejo me cuesta ver la situación. Siempre hablo desde que yo estoy aquí. El año pasado salió de Mestalla con la gente en pie coreando su nombre. Me resulta sorprendente que el otro día sin tocar el balón le piten. Me resulta todo contradictorio en cuatro meses un cambio tan importante".Otros nombres propios salieron a la palestra. Sobre Santi Mina indicó que está para jugar "al cien por cien", mientras que reveló que Gameiro está lesionado y por eso se queda fuera del partido ante el Sevilla.