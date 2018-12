Marcelino: "La palabra rendición no está en mi vocabulario"

Ha venido el presidente al entrenamiento, ¿ha venido a darles ánimos?

El presidente viene muchas veces. No recuerdo si en previas de partidos, la relación es muy fluida, tengo que agradecer el apoyo y cariño de la dirección desde el primer día.

¿Tiene prevista alguna reunión con Lim?

No, hasta ahora no hay nada previsto.

¿Alicientes para el partido de mañana?

Vamos a jugar un partido que no deseábamos, sin opciones de clasificación, estando en Liga Europa y con la prioridad puesta en LaLiga, vamos a tomar decisiones pensando en esas prioridades. A la vez es un partido de Champions y nunca puede ser instrascendente. Con todas las bajas, decidiremos en función de lo que consideramos prioritario.

¿No le sorprende que venga el propietario y no se reúna con usted?

La temporada pasada no recuerdo una reunión con Lim durante el transcurso de la temporada. Al inicio de temporada sí nos reunimos. No me sorprende que se reúna con Alemany y Longoria. Ni me sorprende, ni me debilita, ni me genera dudas, porque sé la opinión del club sobre mi persona. Yo me siento absolutamente tranquilo viendo lo que se me transmite desde el club, mi experiencia como entrenador me hace poner todas las fuerzas en cambiar los resultados. Estoy convencido de que se va a producir un cambio, hacemos autocrítica porque los resultados no son los esperados, ganamos muy poco pero somos muy difíciles de ganar. Tenemos muchos objetivos por delante, mucha ilusión.

¿Qué opina de Eric Bailly?

Tuve la suerte de tenerle como futbolista, un extraordinario jugador y persona, siento las lesiones que merman su rendimiento. Le deseo lo mejor, por su juventud, características y forma de ser estoy seguro de que triunfará en el Manchester UNited.

¿Considera necesario reforzar o vender a algún jugador?

Os he manifestado reiteradamente que no hemos hecho análisis de mercado para hacer cambios en la plantilla. No os miento, pero todo va a depender de las salidas, ningún jugador me ha pedido la salida. Si tenemos que mover o no la plantilla, el primer paso es que seguro que salga algún futbolista.

Se reunió con la plantilla una hora ayer

Estamos buscando soluciones para mejorar desde el punto de vista individual y colectivo. Hablamos del partido contra el Sevilla. Ayer lo acompañamos de imágenes, no hicimos nada diferente de otras veces.

¿Cuál es su estado anímico?

Mi estado de ánimo está bien, estoy igual de fuerte, convencido e ilusionado. Es obvio que no estoy igual de alegre. tengo una responsabilidad como entrenador a la hora de alinear jugadores, ante un club y su afición que me han dado su total apoyo. Me considero un entrenador autocrítico, super responsable, trabajador, convencido y optimista. Tengo una trayectoria larga y exitosa, he convivido en momentos de dificultad. Aplicaré ahora toda mi experiencia.

¿Pasa por su cabeza rendirse?

La palabra rendición no existe en mi vocabulario, ni tampoco a la hora de transmitir información a mis futbolistas. Tengo datos estadísticos que me ayudan a pensar que a pesar de no ganar casi siempre hemos sido competitivos. Nuestros jugadores son muy reponsables y lo estamos pasando mal. Hay que sobreponerse y ganar.

¿Batshuayi se comtempla que salga?

Se analizará la situación y qué vamos a decidir. Hay una cesión, no sé la situación contractual, se buscará lo mejor para el Valencia y en ese momento se tomarán decisiones.