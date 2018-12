Mata: "El Valencia CF ha sido fundamental en mi carrera"

Juan Mata futbolista del Manchester United, y ex jugador del Valencia CF, compareció en rueda de prensa en el estadio de Mestalla en la previa del encuentro de la Liga de Campeones, y explicó que el partido será especial: "Va a ser muy especial por razones obvias, cuando volví con el Chelsea fue un día que nunca olvidare y mañana será igual, no tiene significado de puntos pero las sensaciones estarán en mi memoria por mucho tiempo por todo lo que viví aquí, será un placer volver a mi casa de cuatro años, el Valencia CF fue fundamental en mi carrera", dijo.

Mata valoró el actual estado de ánimo del Valencia: "El Valencia está en una situación por debajo de lo que merece su juego, los resultados no están siendo justos, compite bien y sólo falta gol, que es lo más importante pero el juego y el estilo es bueno, creo que cambiará pronto y acabarán mejor de lo que están porque el entrenador y la plantilla son muy buenos", explicó.

Preguntado si se le había pasado por la cabeza volver a Mestalla, el futbolista indicó que "me encanta la Premier y no se que pasara, estoy muy contento en Manchester". Sobre su regreso a la selección española señaló que "me gustaría seguir con la selección española y me encantaría continuar, estoy muy ilusionado y creo que puedo aportar mucho fútbol y mucha experiencia, en cuanto al resto, estoy muy contento de estar en Inglaterra y en el Manchester, ya veremos qué pasa".

Para el jugador del United, Carlos Soler es lo más parecido a Mata en Mestalla. Según afirmaba: "tiene mucha calidad, mucho talento, él estaba en la cantera cuando yo estaba aquí y es el típico jugador que sale de Paterna, con mucha calidad. Nos intercambiamos las camisetas en Manchester y creo que tiene un gran futuro por delante en el club, es buen chico y le deseo lo mejor"

Mata también valoró a su entrenador, Mourinho, que habla a las mil maravillas del asturiano. "Me encanta jugar y quiero jugar cada partido, si no juego me centro en estar preparado para dar a mis compañeros, creo que es lo que debe ser y creo que es lo que hacemos todos en el equipo, no veo nada diferente, nos frustramos cuándo no jugamos pero eso es normal lo importante es de lo mejor cuando juegas y eso es lo que he hecho en toda mi carrera", indicó.