Mourinho: "Peter Lim es un hombre sabio"

¿Qué opinión tiene de Peter Lim, a nivel personal y como inversor?

Peter es mi amigo desde hace años, desde hace mucho tiempo, incluso antes de su llegada al Valencia. Es un hombre con claros ideales. Si yo fuera millonario haría lo que hace Peter, invertir en el fútbol para disfrutar de la vida. Es propietario de uno de los mejores clubes de España y disfruta de su vida, de su pasión. Es un hombre fantástico, el fútbol merece personas como Peter Lim.

¿Cree que Peter Lim se toma en serio al Valencia?

No creo que con Peter deban tener preocupación en Valencia. A veces hay una percepción no solo en España sino en todo el mundo que es equivocada, de que los aficionados son únicos que se preocupan del club. En Manchester no habrá más gente que se preocupe del club que yo, aunque no estuviera hace tres años. Peter es un hombre sabio y Marcelino es un gran entrenador. Ellos estarán seguro preocupados como los que más.

¿Qué le parece Guedes, le ve como una futura estrella?

Guedes tiene algunos problemas de lesión. Por lo que he podido leer sufre problemas de pubis, creo que es un jugador que normalmente tiene mucha intensidad y que su mejor fútbol depende de la brillantez física. Espero que se resuelva su lesión, porque es un gran jugador para el Valencia, para la Liga y en Portugal también necesitamos a Guedes.

¿Cómo explica el cambio de rendimiento del Valencia?

Tengo el máximo respeto al Valencia, porque se merecía más puntos. No ha tenido suerte para marcar, pero creo que si tienen más definición, mejorarán muchísimo.

¿Hará muchos cambios en el once?

En el banquillo tendremos jugadores diferentes. Tenemos jugadores que necesitan jugar y otros que se merecen jugar. El equipo necesita que jueguen esos futbolistas que menos juegan.

¿Piensa en que aún pueden ser primeros de grupo?

Yo estoy pensando en el partido de mañana. Ya estamos clasificados pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo normal es que la Juventus gane en Suiza, asi que no creo que el resultado vaya a ser tan importane. Pero es una competición europea y la situacion esá clara, también para el Valencia. Pero todos son jugadores profesionales.