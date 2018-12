Marcelino se niega a rendirse

La eliminación del Valencia de la Liga de Campeones ha descargado de trascendencia la visita del Manchester United esta noche a Mestalla. Sin embargo, el encuentro que cierra la decepcionante fase de grupos de los valencianistas va sobrado de alicientes. La visita de un equipo aristócrata del fútbol continental, el premio económico en caso de victoria (2'7 millones), ser cabeza de serie en el cruce de dieciseisavos de la Liga Europa, los posibles minutos de Kang In Lee en un escaparate inmejorable y, por encima de todo, la necesidad de reacción de un Valencia inmerso en una crisis de resultados que amenaza la continuidad de Marcelino García Toral.

Ayer, en la previa del partido, al técnico asturiano se le preguntó por su futuro. Respondió con aplomo, con la seguridad en sí mismo que le proporciona su sentido del trabajo, la disciplina, el cuidado en el detalle. «La palabra rendición no está en mi vocabulario», afirma. Marcelino acepta que está en una posición inestable, por lo que ve lógico no haber participado de la reunión de Peter Lim con Mateu Alemany y Pablo Longoria: «No me sorprende, ni me debilita, ni me genera dudas. Desde el punto de vista deportivo se decide, pero yo me siento tranquilo viendo lo que se me transmite desde el club. Creo que los entrenadores tenemos que estar atentos, siempre hay que establecer prioridades y la mía es modificar el rumbo de los resultados de este equipo. Estoy convencido de que se va a producir».

El técnico se ve «fuerte como el primer día», aunque no «alegre». Marcelino defendió su historial y capacidad, al tiempo que recordó las consecuencias en otros clubes cuando se le ha destituido: «Me considero una persona autocrítica, súper responsable y trabajadora y a la vez convencido y optimista. Tengo una trayectoria bastante larga y exitosa, he convivido con momentos de dificultad, se ha visto el post-Marcelino lo que supuso (en alusión, entre otros clubes, al Villarreal), he sustituido a otros compañeros, y ha habido resultados. Todas esa experiencias me ayudan».