Mourinho: "El fútbol merece a gente como Peter Lim"

En momentos de dificultad, como los que vive Peter Lim esta temporada con el Valencia, es reconfortante sentir la palabra cálida de un amigo. Y en el fútbol, al máximo accionista del club de Mestalla no le faltan «friends». José Mourinho es uno de ellos. El técnico del Manchester United realizó una apasionada defensa de los valores y las convicciones de Lim: «Peter es mi amigo desde hace años, desde hace mucho tiempo, incluso antes de su llegada al Valencia. Es del tipo de hombre que a veces no entiendo. Si yo fuera millonario (Mourinho gana 12 millones de euros al año), seguro que no invertiría mi dinero en el fútbol y trataría de disfrutar de la vida. Pero es propietario de uno de los mejores clubes de España y disfruta de su vida, de su pasión, con su familia. Es un hombre fantástico, el fútbol merece personas como Peter Lim».

Mou insistió en glosar la figura del empresario singapurense, cuando se le preguntó si Lim se toma en serio su proyecto en Mestalla: «No creo que con Peter deban tener preocupación en València. A veces hay una percepción, no solo en España sino en todo el mundo que es equivocada, de que los aficionados son únicos que se preocupan del club. En Manchester no habrá más gente que se preocupe del club que yo, aunque no estuviera hace tres años. Peter es un hombre sabio y Marcelino es un gran entrenador. Ellos estarán seguro preocupados como los que más».

Otro nombre propio del que había que preguntarle a Mourinho era Gonçalo Guedes, la gran esperanza del Valencia y también del fútbol portugués: «Es un jugador que normalmente tiene mucha intensidad y que su mejor fútbol depende de la brillantez física. Espero que se resuelva su lesión, porque es un gran jugador para el Valencia, para la Liga y Portugal», indicó.



Guedes viaja a Francia y Portugal

El estado físico de Gonçalo Guedes sigue a debate. Mientras completa las fases del tratamiento conservador para erradicar las molestias en un nervio de la pelvis que tanto dolor le provocan, el internacional portugués viajó ayer a Burdeos y a Portugal para recabar segundas opiniones, según informó Marca, junto al médico Pascual Cassany. La idea sigue siendo la de evitar pasar por el quirófano.