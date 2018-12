Juan Mata: "Soler tiene talento y un futuro tremendo"

Si José Mourinho dedicó elogios encedidos a Peter Lim, ayer también se produjo un intercambio cruzado de piropos entre Carlos Soler y Juan Mata. El centrocampista del Valencia admitió que le hace ilusión jugar contra Mata, que era una de sus referencia del primer equipo cuando estaba en las categorías inferiores. «Cuando jugaba en la Academia, Juan estaba aquí y jugaba en esa posición y me fijaba mucho en él. En la ida me cambié la camiseta con él. Es un jugador que siempre voy a tener presente y es bonito enfrentarse a él en Mestalla», apuntó. Esa primera declaración sucedió a mediodía. Cinco horas después Mata fue conocedor de esas declaraciones: «Carlos tiene mucha calidad, mucho talento y creo que la afición le tiene la consideración que merece. Es un jugador típico de la cantera del Valencia, con mucho desparpajo, talento y le he visto muchos partidos y creo que tiene un gran presente pero va a tener un grandísimo futuro en el club».