Melodía de Nueva Orleans en Mestalla

Uno de los sinsabores que dejará esta Liga de Campeones será la suplencia de Carlos Soler en Old Trafford y el Juventus Stadium. Queda una sensación muy evidente de oportunidad desaprovechada, en un paisaje en el que el centrocampista canterano era uno de los valores más fiables de una campaña discreta. La apuesta, en su lugar, de Coquelin era un mensaje conservador. En vez de atacar el partido, se reforzaban las precauciones. A encogerse para acabar sumando en esos escenarios un punto de seis.

Soler era uno de los futbolistas que más ilusión tenía en este torneo, por debutar con el equipo de su ciudad en una competición de la que había participado como niño agitando el balón de estrellas mientras sonaba la composición de Händel, antes de que el Valencia de Albelda se midiera al Schalke 04. El centrocampista ha acabado saboreando la Champions en Mestalla. Marcó frente al Young Boys y ayer abrió el marcador, embocándola con el empeine frontal, para que saliera recta, un gol de corte limpio.

El tanto confirmaba que el Valencia es un equipo que se mueve por los impulsos que dicta su ánimo juvenil. «Con el viento a favor volamos», suele decir Marcelino. Y volaron, decididos a convertir un partido póstumo en una melodía alegre, como la de los entierros de Nueva Orleans, con banda de música.

Se desbloqueó Piccini, con un pase con caño a Mina que fue el nacimiento del primer gol. El italiano mandó constantes centros, con muy buen pie. Cubierto por Kondogbia, Parejo no fue el futbolista marchito de frente agachada y habitó en el área rival. Kondo volvía a ser poderoso, frente a su «frérot» (hermano) Pogba. Mestalla sabía del efecto terapéutico que podía tener el partido, sin trascendencia competitiva pero ideal para liberar la mente. Animó a los suyos y marcó de cerca a Antonio Valencia tras su salvaje entrada a Toni Lato. El otrora fino extremo ha acabado heredando los modos tuercebotas de Gary Neville, también lateral derecho y capitán, como es ahora el ecuatoriano.

Los hinchas ingleses, mucho más animosos que en el partido de Old Trafford, por el sol, la cerveza y la emoción de los «away days», rugían en cada pelota parada favorable a su equipo, pero el jefe era Soler. Su pase al espacio a Batshuayi (otro de los rehabilitados) provocó el gol en propia puerta de Jones. El speaker Manolo Mas anunciaba al belga como goleador. «Yo no he sido», susurraba entre risas Michy. El partido acabó más cerca de una reacción mancuniana que de una goleada. Pero la capitulación red fue amable y el gol de Rashford, fuego amigo. José confirmó que es buen amigo de Peter, aunque la cosa no llegó al «que se besen, que se besen» del 0-0 entre ambos equipos en la 99-00, dejando fuera a la Fiorentina.