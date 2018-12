Marcelino: "Es casi imposible que venga Denis Suárez"

El Eibar es un rival que engaña a las apariencias de su teórico fútbol arcaico.

Es un rival muy intenso, que basa su juego en jugar hacia adelante con precisión, es el equipo que más centros saca al área de toda la Liga, de los que más remata, que te somete a una máxima exigencia defensiva y te obliga a una toma de decisiones cuando tienes balón. Eso ya lo sabemos, no es nuevo en la categoría, sabemos cómo es su estadio. Sabemos cuál es la idea y el estilo, intentaremos contrarrestarlo y ganar. Es un equipo que hace pocos días metió tres al Madrid, cuatro al Levante UD.

¿Qué rival espera? ¿El del 3-0 al Madrid o el del 4-4 ante el LevanteUD?

Los partidos hay que verlos no solo desde el resultado final. Unas veces tiras mucho y aciertas, otras no. Debo decir que no ha habido mucha diferencia, en lo que es el juego que desplegó el Eibar entre los partidos del Madrid y Levante. En ambos fue muy superior a su rival.

¿Tiene la sensación de que se juega algo en los dos próximos partidos?

Como entrenador tengo la ilusión y ambición, no tengo la sensación de que me juego nada, solo transmitir y convencer que quiero ganar. Con independencia del rival, desde el debut contra Las Palmas hace más de un año ese ha sido mi planteamiento.

¿Debe haber salidas para realizar fichajes, sabiendo que Guedes estará dos meses ko?

Seguimos pensando que no habrá entradas sin salidas. Una vez acabe su operación habrá un dato más concreto de su inactividad, entonces valoraremos. No queremos una plantilla masificada, es un mercado tremendamente dificultoso.

¿Cómo están el resto de lesionados?

Kondogbia tiene una lesión más o menos importante, lo sabremos el lunes. Seguro que antes de Navidad no va a jugar. Lato tiene una herida importante, jugó hasta que pudo lo que demuestra su gran coraje, aguantó hasta que no pudo más. Quizá vuelva ante el Huesca. Kevin tiene un problema en el pubis, no es importante

¿Interesa Denis Suárez? ¿Van a salir Batshuayi o Gameiro?

El mercado son hipótesis, no hay nada concreto hoy en las salidas, lo mismo en cuanto a fichajes. Me parece casi imposible que Denis Suárez juegue con nosotros en enero. No hemos abierto esa posibilidad, por lo cual lo catalogo como imposible. El resto de nombres son hipótesis que no nos ocupan porque la prioridad es Eibar.

No es usted tajante con la salida o continuidad de Batshuayi.

No soy tajante a nada porque en situaciones puntuales ocurren situaciones que no esperas. A algunos de mis jugadores se los llevó la Premier cuando contaba con ellos, y otros que quieres colocar se acaban quedando. Nunca puedes asegurar lo que va a pasar al 100%.

¿Será especial volver al Molinón?

Ir al Molinón es motivante y atractivo desde el punto de vista sentimental. Estuve allí desde los 12 años hasta los 21 como jugador, debuté allí en Primera, allí fue mi primera experiencia como entrenador profesional. He acumulado casi 20 años en un club con una importancia decisiva en lo que fui como futbolista y lo que soy como entrenador. A partir de ahí, siempre quiero ganar. Hemos tenido la suerte de jugar contra el único equipo que queda en Segunda. Aunque diría que es un equipo de Primera que se encuentra circunstancialmente en Segunda.

¿Por qué no ha sido tan importante Batshuayi?

Con Michy no me ha pasado nada, soy igual en exigencia, cercanía y diálogo con todos los jugadores. Y con los que vienen nuevos y tienen dificultades con el idioma, todavía más cercano.

¿Cree que la victoria contra el Manchester pueda tener un efecto terapéutico para LaLiga?

Son solamente dos días, siempre que se gana las caras son diferentes, la alegría es diferente, se ve en la mirada. No son las mismas caras, contra el Sevilla compitió a gran nivel con un marcador desfavorable. Ante el Manchester hubo detalles que me recuerdan al equipo de la temporada pasada, que marcaba al principio de la primera parte y al inicio de la segunda. Es indudable que proporciona alegría y aumenta la confianza. A este equipo no se le ha olvidado hacer las cosas bien, si ganas te atreves a hacer cosas, juegas de otra forma, le pasa a todos los equipos del mundo.