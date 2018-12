Ferran Torres prefiere un traspaso antes que una cesión

Ferran Torres solo contempla marcharse traspasado del Valencia CF. La joven promesa de 18 años está desencantado con la ausencia de oportunidades del técnico Marcelino García Toral y estaría dispuesto a escuchar el interés recibido por clubes de otros campeonatos, con un nivel muy parejo al de la entidad de Mestalla. Al extremo de Foios no le encajan los planes que tiene el Valencia CF en torno a su figura, y que pasarían por una cesión para ir ganando experiencia y volver al club más curtido.

La baja por lesión de Gonçalo Guedes, operado ayer de su dolorosa hernia en Oporto, no ha cambiado en exceso los planes de Marcelino sobre Ferran Torres. Lejos de ser la temporada de una mayor aclimatación y consolidación definitiva en el primer equipo, Ferran Torres lleva acumulados 174 minutos en LaLiga, 180 en Copa y 106 en Liga de Campeones. La apuesta decicida que el Valencia realizó en el futbolista, con una ampliación de contrato blindada en 100 millones de euros de cláusula y ficha del primer equipo, se ha diluido y el hechizo que tenía Marcelino en el jugador ha perdido magnetismo. De hecho, ante la confirmación de que Guedes estará dos meses de baja, el Valencia tiene previsto incorporar un futbolista de banda, por lo que no se ve a Ferran como una primera opción. La idea de Marcelino es la de un perfil de futbolista de más experiencia y edad y con el que haya ya trabajado. Por esa razón se apunta, como informaba RAC1, al interés por Denis Suárez, sin protagonismo actualmente en el Barcelona.

La voluntad del club no pasa por deshacerse de un futbolista de tremenda proyección de futuro, catalogado como uno de los valores emergentes a nivel mundial de la generación del año 2000, como Phil Foden, Pietro Pellegri, Moise Kean o Jadon Sancho, que se están abriendo camino en la Premier, Serie A y Bundesliga con minutos y una continuidad que a Ferran se le niegan de momento en Mestalla.

Por lo demás, el otro objetivo del Valencia es retocar la delantera, con una efectividad marchita en el primer tercio de campeonato. La salida de Michy Batshuayi, gran baza del club para hacer olvidar a Simone Zaza, no ha servido por la falta de adaptación del delantero belga, a pesar de sus buenas condiciones y la fama que le precedía. Romper el contrato de cesión hasta el 30 de junio de 2019 no es fácil porque el Chelsea, su club de origen, no cuenta con él y habría que buscar un tercer equipo que aceptase un préstamo de seis meses sin que el club londinense pierda dinero o, bien, un traspaso. Batshuayi cuenta con un buen cartel y sobre la mesa hay clubes interesados, como un Milan con necesidad de refuerzos tras caer eliminado de la Liga Europa. Solo con la salida del atacante internacional, o con la Kevin Gameiro, el Valencia podría plantearse la llegada de un delantero a partir de enero.