Ipurua pasa examen a Marcelino

El Valencia comprobará esta noche en las reducidas dimensiones de Ipurua los efectos verdaderos de la victoria terapéutica lograda frente al Manchester United en la despedida de la Liga de Campeones. Un triunfo sin trascendencia competitiva pero que ha permitido que Marcelino García Toral vea a sus jugadores entrenar «con otra cara y otra alegría» en las últimas 48 horas. El estadio armero, construido sobre un terreno nivelado con los escombros procedentes de las ruinas de la guerra civil, es la gran prueba del algodón para los equipos visitantes de LaLiga.

El Eibar, erróneamente etiquetado como un equipo de estilo arcaico, somete a sus rivales a un intensísimo fútbol directo con muchas claves a tener en cuenta: es el equipo que más balones roba en campo contrario y que más centros laterales ejecuta de todo el campeonato, uno de los que más remates gana y, sin embargo, el décimo club de los cinco grandes torneos europeos que más posesión de balón amasa, cercano al 60 %. Un fútbol de códigos clásicos el propuesto por el druida José Luis Mendilibar, pero que se ejecuta con una voracidad descomunal. Con esos ingredientes el Eibar borró del mapa al Real Madrid por 3-0 y empató 4-4 contra el Levante UD, un partido engañoso para Marcelino, que a pesar de la reacción «granota», en ambos encuentros vio a un Eibar «muy superior» a sus rivales. A 25 kilómetros de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, con solo un lustro de historia en Primera, sin tanto poder de captación para su cantera y con un reparto accionarial expandido por todo el mundo tras la imperativa operación para disponer de un mínimo de capital social pese a la ausencia de deudas, el Eibar es el protagonista de un pequeño gran milagro en la elite del fútbol.

La prueba está en las cuatro visitas precedentes del Valencia. Solo un triunfo en 2014, 0-1 bajo la regencia de Nuno, un complicado empate final con gol de André Gomes en el 85 en 2015, una derrota con Ayestaran de entrenador en 2016 y otro tropiezo en la temporada pasada, 2-1 con mazazo final de Joan Jordán bajo la lluvia. Casi en Navidad, el Valencia afronta el partido en la decimoquinta posición a solo cuatro puntos del descenso, aunque no por ello Marcelino cree que se esté «jugando nada». «Tengo la ilusión y ambición de ganar cada partido, siempre. No tengo la sensación de que me juego nada, me juego transmitir, convencer que queremos ganar». «A este equipo no se le ha olvidado hacer las cosas bien pero cuando los resultados son favorables te atreves a hacer cosas que no haces cuando no lo son», afirmaba el técnico en una comparecencia de prensa que se centró más en hipótesis del mercado de invierno y no tanto en el partido de esta noche.El Valencia contará con las bajas de Guedes, Kondogbia, Murillo, Gameiro y Toni Lato por lesión, pero recupera a un pilar fundamental en defensa como Gabriel Paulista y a Gayà, que no jugó frente al United por sanción. Por lo tanto, una de las únicas dudas será la elección de Piccini o Wass para el lateral y ver si Diakhaby continúa en el «once» tras sus últimas buenas prestaciones o si Marcelino vuelve a contar con la pareja clásica Garay-Paulista.