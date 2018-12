Rodrigo Moreno vuelve a ser el líder

En Rodrigo Moreno está la solución. No solo en la anécdota de haber vuelto a marcar, truncando la cuenta atrás hacia los mil minutos de sequía, una cifra simbólica que habría dado alas a los contrarios del hispano-brasileño, que se fijan en el acierto rematador (obviamente mejorable) que no en la influencia global de Rodrigo en el juego colectivo del Valencia. El duelo de Ipurua fue un claro ejemplo. Rodrigo dinamizó entre líneas el fútbol blanquinegro y dio la razón a la máxima de su técnico Marcelino García Toral, al afirmar que el atacante internacional «siempre es decisivo, también cuando no marca».

En el campo del Eibar marcó pero, sobre todo, hizo fluir a un colectivo menos previsible. La ausencia de Gonçalo Guedes, utilizado de forma sistemática como recurso casi única para desbordar defensas incluso limitado físicamente, amplió los caminos hacia el gol del Valencia y permitió a Rodrigo tener una participación mayor en el juego. Desde el remate, con tres disparos que dos fueron a portería y uno acabó en gol, hasta en la creación del juego. Fue revelador que el mapa de calor de Rodrigo se situase no tanto en posiciones de finalización sino en el centro del campo, entre bambalinas, con una visión amplia del escenario para repartir juego. Fue el jugador valencianista que más pases concretó en el tercio superior de la cancha (15/19) y el que más ocasiones creó de los 24 jugadores de campo, un total de cuatro. Entre medias, un recital de giros, controles orientados y tres driblajes conseguidos de tres intentos, por lo que invita a pensar que el exfutbolista del Benfica está recuperando su mejor punto de frescura física.

El liderazgo reencontrado de Rodrigo se aprecia en otro aspecto, en su capacidad de análisis y clarividencia a la hora de expresar la opinión del vestuario. En un equipo en crisis, que presenta los peores números goleadores de 99 años de existencia, son necesarias voces autorizadas, referentes sólidos más allá de las explicaciones en ruedas de prensa de Marcelino. Rodrigo dio ese paso hacia adelante en el post-partido de Ipurua. Hizo de capitán. Sin rehuir de la autocrítica, salió en defensa de los méritos del equipo y lanzó una crítica contundente pero respetuosa de la controversia generada por el VAR: «A principio de la temporada vienen los árbitros a las ciudades deportivas a explicar las nuevas reglas y todos los años estamos en lo mismo. Este año es el primer año del VAR, se les ponen a los árbitros herramientas para que sea mas fácil, pero no podemos seguir con el VAR igual que sin el VAR». Rodrigo no quiso hablar de impresiones a nivel personal. El desgaste vivido por los rumores del verano y el enfriamiento de su relación con Marcelino no ha cicatrizado del todo, pero Rodrigo está de vuelta.