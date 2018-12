Se buscan delanteros

Cuatro meses de campeonato con solo 13 goles a favor son un argumento más que contundente para que el Valencia haya asumido el error en la política de fichajes de esta temporada, sobre todo en lo que concierne a la pareja de delanteros formada por Michy Batshuayi y Kevin Gameiro que, de momento, han naufragado en Mestalla. El club acudirá al mercado de invierno en busca de recambios. Una maniobra difícil ante las complejidades de un periodo de fichajes con un catálogo de jugadores reducido y que, además, implicaría como condición primera la salida de Batshuayi o de Gameiro.

La directiva valencianista ve todavía remontable la temporada, aunque ya se tiene previsto un escenario «de guerra» en el caso que no se revalide la clasificación para la Liga de Campeones, con el drástico recorte presupuestario de más de 60 millones que supondría. A corto plazo, el Valencia no permitirá la salida de Ferran Torres, ni como cedido ni mucho menos en calidad de traspaso. No se admitirá a estudio la petición del jugador desvelada por Levante-EMV que, ante la falta actual de minutos con 18 años, de estudiar un posible cambio de aires. Las lesiones de Guedes y Kondogbia, para ocho semanas, y la dolencia menor de Coquelin envían a Carlos Soler al mediocentro por lo que se abre espacio para que Ferran Torres, (y en menor medida otro valor emergente como Kang In Lee), cuenten con los minutos que reclaman con insistencia.



Alemany y el VAR

El director general del Valencia, Mateu Alemany, instó ayer a LaLiga a que aclare «cuándo se entra y cuándo no con el VAR», ya que a su juicio la ausencia de ese criterio «crea confusión entre jugadores y aficionados». «Me parece que el VAR es un gran acierto, pero tiene una asignatura pendiente a la hora de analizar los penaltis. Así lo he manifestado a LaLiga», dijo Alemany antes de la comida de Navidad con la prensa. Alemany aseguró que ha llamado a LaLiga con «el ánimo de ayudar a que mejore el sistema» y que no es una opinión basada en la acción puntual de Ipurúa.